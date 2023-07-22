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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1629 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي بسيناء

حمزة رضوان وكيل وزارة
حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء ، جاهزية مدارس المحافظة لأستقبال "١٦٢٩" طالبا وطالبة يؤدون امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للدور الثاني، في14 لجنة امتحانية بالمحافظة.

 تبدأ  الامتحانات اليوم  السبت ،   في مادة الجبر والاحصاء في الفترة الأولى  ، أما في الفترة الثانية  مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .
ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣م سيكون إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو .
 

وتستكمل الامتحانات   اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ م حيث يؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة الهندسة ،وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب  الامتحان في مادة التربية الفنية.
ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٧/٢٥ م في مادة اللغة الإنجليزية.

 

الدراسات الاجتماعية:


ويوم الأربعاء ٢٠٢٣/٧/٢٦ م يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية، أما يوم الخميس ٢٠٢٣/٧/٢٧ م فيؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية والخط  ، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الدينية .
وتختتم الامتحانات يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ م، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم.
 

وقد تم إرسال التكليفات للمعلمين والمعلمات والإداريين المكلفين بأداء أعمال الامتحانات ، كما تم التنسيق مع مجالس المدن ومرافق المياه لتوفير المياه ، وتنظيف الشوارع الرئيسية المحيطة باللجان الامتحانية.
 

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