1629 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي بسيناء

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،محافظة شمال سيناء ، جاهزية مدارس المحافظة لأستقبال "١٦٢٩" طالبا وطالبة يؤدون امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للدور الثاني، في14 لجنة امتحانية بالمحافظة.

تبدأ الامتحانات اليوم السبت ، في مادة الجبر والاحصاء في الفترة الأولى ، أما في الفترة الثانية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣م سيكون إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو .



وتستكمل الامتحانات اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ م حيث يؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة الهندسة ،وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الفنية.

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٧/٢٥ م في مادة اللغة الإنجليزية.

الدراسات الاجتماعية:



ويوم الأربعاء ٢٠٢٣/٧/٢٦ م يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية، أما يوم الخميس ٢٠٢٣/٧/٢٧ م فيؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية والخط ، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الدينية .

وتختتم الامتحانات يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ م، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم.



وقد تم إرسال التكليفات للمعلمين والمعلمات والإداريين المكلفين بأداء أعمال الامتحانات ، كما تم التنسيق مع مجالس المدن ومرافق المياه لتوفير المياه ، وتنظيف الشوارع الرئيسية المحيطة باللجان الامتحانية.

