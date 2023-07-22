ناقد فني يشيد بتنوع فاعليات مهرجان العلمين .. ويؤكد: يضم كافة الأذواق

قال علي الكشوطي الناقد الفني، إن اختيار المطرب تامر حسني لافتتاح أولي فاعليات مهرجان العلمين الفنية موفق، لكونه واحد من أفضل وأهم المطربين في الوطن العربي.



وأكمل علي الكشوطي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحفل بالأمس كان كامل العدد، والأيام القادمة ستشهد وجود أكثر من مطرب وفنان خلال الفاعليات، منوها بأن الفاعليات لا تقتصر على الأغاني فقط، بل هناك استعراضات.



وأشاد بالتنوع المتواجد في مهرجان العلمين، متابعا: المهرجان يخدم كافة الأذواق الفنية ويقدم أكثر من نوع غنائي مختلف.