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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بذكري ثورة 23 يوليو

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أرسل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة، في نص البرقية: يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم  بخالص إعتزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصر الغالية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وأن أتقدم لسيادتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية، ذاكرين بكل فخر وإعتزاز الدور الوطني الذى قام به رجال القوات المسلحة لتدعيم وتأييد الإرادة لشعب مصر العظيم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ليصنع واحدة من أعظم الثورات التاريخية في العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية.

داعياً الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

هشام امنة يهنئ وزير الدفاع ذكرى ثورة 23 يوليو وزير التنمية المحلية

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