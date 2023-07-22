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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة بالقليوبية على شهادة Tsm

جانب من التكريم
جانب من التكريم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب مشيراً بأن المحطة تعمل بنظام ديناساند بطاقة تصميمية للمحطة ١٤٥ ألف م٣/يوم وتخدم حوالى ٢٠٠ ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

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وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغ  والصيانه والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنة التفتيش. 
وأضاف مجاهد أن الإنجاز يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، وان الشركة تسعى جاهدة لتحقيق اعلى كفاءة للتشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM في إطار توجيهات الشركة القابضة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
ووجهت لجنة الممتحنين الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول في الاداء الفني للمحطة، وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة، والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة.

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