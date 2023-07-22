الاثنين.. أولى جلسات نظر دعوى منع حفل ترافيس سكوت في مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري، يوم الاثنين المقبل،الشق المستعجل فى الدعوي القضائية رقم ٦٣٤٠٥ لسنة ٧٧ قضائية ، لوقف تنفيذ وإلغاء أمر فعاليات حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم ٢٨ من الشهر الجاري بمنطقة اهرامات الجيزة .

الدعوى مقامة ضد كلا من وزير السياحة والاثار بصفته ، وزير الثقافة بصفته ، وزير الداخلية بصفته ، مدير أمن الجيزة بصفته ، مأمور قسم شرطة الأهرام بصفته ، محافظ الجيزة بصفته ، نقيب المهن الموسيقية بصفته .

وطالبت الدعوى ، بوقف تنفيذ حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم ٢٨ من الشهر الجاري بمنطقة اهرامات الجيزة ، وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك ، ومن اخصها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لمنع إقامة فاعليات هذا الحفل .

كانت نقابة المهن الموسيقية، وجهت إخطارًا للشركة المنظمة لحفل الرابر “ترافيس سكوت”.

وقالت النقابة في إخطارها إلى وكالة ZM لتنظيم الحفلات والمفوضة من شركة تن فور برودكشن، والصادر لها التصريح بإقامة حفل يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ تحية طيبة وبعد: إنه لم يرد للنقابة العامة للمهن الموسيقية من قبل الشركة حتى الآن ما يفيد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة الحفل.

وأوضحت النقابة أنه ردًّا على ما أُثير من جدل حول منح الترخيص ثم العدول عنه، فإن للنقابة الحق في ذلك بعد ما ورد إليها من سابقة إدانة وفيديوهات مُوثقة لنجم الحفل استوجبت استشعار القلق والريبة وكافة المخاوف المشروعة التي ورد ذِكرها بمحتوى البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١١ .

وأحاطت نقابة المهن التمثيلية وكالة ZM أنه في حال عدم موافاة النقابة باستخراج كافة الموافقات الأمنية يُعد الترخيص الصادر من قبل النقابة العامة لاغيًا.