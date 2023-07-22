لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بالتربية الرياضية والنوعية بأسوان

استقبلت جامعة أسوان وفد المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية، وكلية التربية النوعية وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

وقام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باستقبال أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية ، كما رحب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات تسير على أكمل وجه ، وهناك إقبال الطلاب على أداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية.

اختبارات القدرات

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين إلى أن اللجنة قامت بتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للوقوف على التجهيزات المعدة للطلاب وأولياء أمورهم بمقر كلية التربية الرياضية بمقرها بالحرم الجامعي بصحاري والتي تجري بها الاختبارات، وخاصة ملاعب الجامعة.

وتوجهت اللجنة لزيارة كلية التربية الرياضية وملاعب الجامعة لتفقد أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية للعام الجامعي 2023، وايضا زيارة كلية التربية النوعية بالنفق.وضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد حسن مدير شبكة الجامعات المصرية، رئيسا وباقي أعضاء اللجنة من الإداريين، كما أشادت اللجنة بالطفرة التي تشهدها ملاعب جامعة أسوان الرياضية والعديد من المنشآت الرياضية الجاري تنفيذها بالجامعة.

فيما أوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية ان اختبارات القدرات لهذا العام تشهد اقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة، كما بدأت اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان من يوم السبت الموافق 2023/7/15 والتي تنتهي يوم الخميس القادم الموافق 27/7/2023.

وتشمل اختبارات القدرات كلا من: إختبار الطول والوزن وإختبار القوام والاختبار المعرفى والاختبار المهارى، والاختبارات البدنية مع إختبار السرعة وتوجد الجداول المعيارية والضوابط المعمول بها علي موقع الكلية تحت اشراف اساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان.

جهود

وكانت قد شهدت قرية بهريف بأسوان تنظيم قافلة طبية بمبادرة من جمعية بهريف لتنمية المجتمع ، وبمشاركة من مؤسسة مجدى يعقوب لجراحات وأمراض القلب ضمن فعاليات اليوم العالمى لأمراض ضغط الدم وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حيث تم إجراء الكشوفات الطبية لأهالى القرية، والمناطق المجاورة بالمجان بمتابعة من جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحرى، وبإشراف من محمود بهاء نائب رئيس مركز ومدينة أسوان قرية غرب أسوان.