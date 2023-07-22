إعلان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن نتائج الهجوم الأوكراني المضاد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من المبكر الحديث عن نتائج الهجوم الأوكراني المضاد الآن.

وأضاف بلينكن أن مشهد الهجوم المضاد سيتغير مع نشر القوات الأوكرانية التي تم تدريبها.

ولفت إلى أنه من الضروري إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نظامه لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة في أوكرانيا، وهذا سيغير موقف روسيا من السلام.

وأوضح بلينكين خلال منتدى آسبن الأمني: "المشكلة الأساسية هي أن الرئيس بوتين يعتقد، ولا يزال يعتقد، أنه يستطيع البقاء على قيد الحياة في أوكرانيا، ويمكنه البقاء على قيد الحياة مع كل أولئك الذين يدعمون أوكرانيا، ومن المهم للغاية أن نقنعه بالعكس.. لن تذهب أوكرانيا إلى أي مكان وستكون لديها الوسائل لحماية نفسها".

وأكد في هذا السياق أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالدعم من العديد من البلدان، ولا سيما دول مجموعة السبع، لافتًا إلى أنه في قمى فيلنيوس، تم تأكيد استعداد المجتمع الدولي لتحمل التزامات طويلة الأمد فيما يتعلق بأمن أوكرانيا، وكذلك مساعدتها على تطوير قدراتها الدفاعية ، حتى لا تعود روسيا إلى خطط عدوان جديد في المستقبل.