عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين: 23 يوليو ملحمة وطنية بين الشعب وقواته المسلحة

صدى البلد

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال "71 " لثورة 23 يوليو المجيدة والتي سجل أبطالها أسمائهم بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة أن هذه الثورة العظيمة أرست أسمي مقومات الحق والخير والعدل وستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن. 

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: سطر رجال الجيش المصري العظيم ملحمة وطنية رائعة تجلت في أبهى صور التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة في مشهد عظيم يدرس في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد
اضاف طوالة: ونحن نعيش أجواء هذه الانتصارات الكبيرة نطالب المصريين باستلهام روح النصر في العمل المخلص الدؤوب على مدار الساعة من أجل النهوض ببلدنا الغاليه "مصر".

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن القوات المسلحة خير اجناد الأرض يؤكدون كل يوم إنهم حصن الأمن والأمان ومن حقنا أن نتباهي ونفتخر ببطولاتهم وتضحياتهم المستمرة حفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وحقا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

عقوبة جديدة ..قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

أشرف بن شرقي يتجاهل أنباء انتقاله للأهلي بنشر صور تدريبات منفردة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

غير قابل للشفاء.. فيروس قاتل يحول المصابين لـ أشباح

مبادرة الإحلال تعلن الأسعار الجديدة لـ هيونداي إلنترا HD

إغلاق جسر القرم بعد تفجير مستودع وقود ضخم| شاهد

البداية بـ 3 لاعبين .. الكشف عن معالم قائمة الراحلين عن الزمالك

رياض محرز يوقع على عقود انضمامه لـ الأهلي السعودي

لغز الجثة المتفحمة.. حريق يلتهم شقة في العمرانية غرب الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فسخت خطوبتها.. 10 صور رقيقة تبرز جمال البلوجر سارة محمد.. شاهد

تزامنا مع الموجة الحارة.. أضرار أشعة الشمس على صحة الإنسان

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ