شباب الصحفيين: 23 يوليو ملحمة وطنية بين الشعب وقواته المسلحة

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال "71 " لثورة 23 يوليو المجيدة والتي سجل أبطالها أسمائهم بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة أن هذه الثورة العظيمة أرست أسمي مقومات الحق والخير والعدل وستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: سطر رجال الجيش المصري العظيم ملحمة وطنية رائعة تجلت في أبهى صور التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة في مشهد عظيم يدرس في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد

اضاف طوالة: ونحن نعيش أجواء هذه الانتصارات الكبيرة نطالب المصريين باستلهام روح النصر في العمل المخلص الدؤوب على مدار الساعة من أجل النهوض ببلدنا الغاليه "مصر".

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن القوات المسلحة خير اجناد الأرض يؤكدون كل يوم إنهم حصن الأمن والأمان ومن حقنا أن نتباهي ونفتخر ببطولاتهم وتضحياتهم المستمرة حفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وحقا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.