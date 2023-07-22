من تل أبيب إلى القدس المحتلة: آلاف الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية ضد التعديلات القضائية

واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين ضد التعديلات القضائية، اليوم السبت، مسيرتهم سيرا على الأقدام من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة حيث سيتوجهون الى الكنيست للمشاركة في المظاهرة الضخمة مساء اليوم.، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

يأتي هذا قبل التصويت الأسبوع القادم على إلغاء "حجة المعقولية"، وعلى خلفية الهزة في سلاح الجو الإسرائيلي بعد إعلان مئات الطيارين من خدمة الاحتياط عن توقفهم عن التطوع في سلاح الجو، مما أثار مخاوف أمنية من تأثر جاهزية الجيش بالاحتجاجات.

ووفقا لموقع "إسرائيل 24" كان المتظاهرون قد انطلقوا في مسيرتهم مساء الثلاثاء الماضي من مدينة تل أبيب، حيث ساروا في مسيرة انطلقت بشكل عفوي بعد احتجاجات "ليلة المقاومة".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، يخطط المحتجون بعد المظاهرة الكبيرة أمام الكنيست إقامة "مدينة خيام" خارج مقر الكنيست والبقاء للمبيت في مدينة القدس.

وفي أعقاب الاحتجاجات والمسيرات التي ستقام مساء اليوم وغدا في القدس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية انه ابتداء من ساعات المساء في عشية السبت سيتم اغلاق عدد من الشوارع والطرقات في المدينة بحسب ما تقتضيه الحاجة.

وقالت وسائل الإعلام إنه سيشارك في في المسيرة الاحتجاجات قضاة متقاعدون، وفي رسالة بعثوها كتبوا :"في شعور ثقيل بسبب تدمير حصن جهاز القضاء- نظام عملنا فيه جميعنا من منطلق شعور بالرسالة والايمان العميق بقيم النظام الديموقراطي، قررنا كمجموعة من قضاة متقاعدون الوصول غدا الى القدس للمشاركة في ختام المسيرة".

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول يوم الاثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.