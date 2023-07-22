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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بأسوان

قطع المياه - ارشيفية
قطع المياه - ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه مساء اليوم السبت، ولمدة 10 ساعات عن مناطق وسط مدينة أسوان، نظرا للقيام بأعمال تركيبات وصيانة.

وذكرت الشركة فى بيانٍ لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال تركيب محابس وقطع خاصة وعدادات مياه بغرف المحابس بمدينة أسوان، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: شارع أبطال التحرير من جامع النصر حتى المحافظة ، وشارع السوق السياحى، وشارع البركة من جامع المطار إلى المحطة.

 

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مياه الشرب 

وأوضح بيان الشركة أن قطع المياه يبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت الموافق 22 / 7 / 2023 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 23 / 7 / 2023.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة. 

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