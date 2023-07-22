الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة النادي الأهلي، على رحيل محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 8 ملايين دولار.



ووفقًا لصحيفة "المغرب" التونسية فإن نادي النصر السعودي قدم عرضا جديدا لضم محمد الشناوي، من الأهلي الميركاتو الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي قد وافق على بيع محمد الشناوي لنادي النصر السعودي مقابل 8 ملايين دولار.



وكان محمد الشناوي قد قاد الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا واستعادة الدوري المصري الغائب عن القلعة الحمراء منذ عامين.



عقد الشناوي مع الأهلي



يُذكر أن محمد الشناوي سينتهي عقده مع الأهلي، في صيف 2025، وتبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو.