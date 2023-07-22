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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وإندونيسيا لتحقيق مصالح الشعبين

صدى البلد

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المشاورات السياسية بين مصر وإندونيسيا والتي عقدت في جاكرتا، اليوم، في إطار الإعداد لعقد اللجنة العُليا المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في المُستقبًل القريب، مؤكدا أن المشاورات ستساهم في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

وطالب "فرج"، ببذل مزيد من الجهود من أجل زيادة حجم التبادُل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات الإندونيسية في مصر للاستفادة من المزايا والحوافز التي تُقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، مؤكدا على أن مصر تعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحُرة التي تتمتع بها مصر مع عدة شُركاء في مُختلَف أنحاء العالم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات بين الجانبين ، تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثُنائية المصرية – الإندونيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والبحثية، لافتا إلى أن جرى التأكيد على أهمية العمل على تفعيل كافة الاتفاقيات ومُذكرات التفاهُم المُوقَعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والإسراع بإنهاء التفاوض حول الوثائق التعاهدية المُعلَقة، وكذلك زيادة وتيرة تبادُل الزيارات رفيعة المُستوى بين البلدين التي تدعم  التعاون بين الجانبين.

وأكد النائب فرج فتحي، على أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، مطالبا بتعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين.


ولفت "فرج"، إلى أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت حتى شهر يونيه 2022 نحو 58 مليون دولار في عدد 28 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فرج فتحي فرج وإندونيسيا مصر النواب الشيوخ

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