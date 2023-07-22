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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادات الأزهر والأوقاف بدمنهور يناقشون استراتيجية استعادة القيم الأخلاقية

قيادات الأزهر والأوقاف
قيادات الأزهر والأوقاف

التقى كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور سلامة داود جمعة رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بعدد من وعاظ وأئمة محافظة البحيرة بمقر مبنى جامعة دمنهور، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب_شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الجهود المبذولة في جميع أنحاء الجمهورية. 
 

تناول اللقاء الذي شهد مناقشات فاعلة بين الحضور وبمشاركة بعض قيادات جامعة دمنهور، أهمية دور الوعاظ والأئمة في نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، والتأكيد على معاني حب الوطن وضرورة العمل على استقراره، من خلال التواصل الفعال مع الجمهور والإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات التي تدور بداخلهم، بما يوضح يسر وسماحة الدين الإسلامي، مع دعوتهم للتعاون الدائم مع مؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وفاعلة.
 

ركز المتحدثون خلال اللقاء على حاجة الوعاظ والأئمة الملحّة إلى الاستمرار في تحصيل العلم والمعرفة، وكثرة الاطلاع والقراءة، وضرورة التعاون والتنسيق بين مناطق الوعظ ومديريات الأوقاف في العمل الدعوي والتوعوي المشترك للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم، مع أهمية التفاعل مع القضايا اليومية المتجددة في حياة الناس والخروج منها بالدروس المناسبة التي تدعم الجانب الإيجابي في حياتهم.

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قيادات الأزهر والأوقاف بدمنهور يناقشون استراتيجية استعادة القيم الأخلاقية

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