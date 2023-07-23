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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 23 - 7 - 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر  مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-7-2023 في محلات الصاغة وذلك بمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

واعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد أسعار المشغولات الذهبية، عن انخفاض سعر الذهب بمقدار 5 جنيهات على الأقل في نهاية تعاملات أمس السبت.

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تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2023


عيار 21


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2155 جنيه للبيع و 2165 جنيه للشراء.

عيار 24


وصل سعر عيار 24 نحو 2463 جنيه للبيع و 2474 جنيه للشراء

عيار 18
 

وسجل سعر عيار 18 نحو 1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء

عيار 14


وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1437 جنيه للبيع و 1443 جنيه للشراء

كيلو الذهب 


ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب 


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 أألف جنيه للشراء 

أوقية الذهب 


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 76.95 ألف جنيه للشراء.

تراجع في الأسواق

من جانبه أكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفا أن هناك انخفاضا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.

وأضاف عمرو المغربي،في تصريحات له أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية أفضل استثمار للمواطن.

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن.

ارتفاع أسبوعي 


وارتفع سعر الذهب في نهاية الأسبوع الماضي كأعلى مستوي له منذ شهرين  ، مدفوعة بضعف الدولار وتزايد التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيختتم دورة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1961.75 دولارًا للأونصة ، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 17 مايو عند 1.987.39 دولارًا، كما أنهى الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.35%
وجرى تداول مؤشر الدولار الأمريكي ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في 15 شهرًا ، في حين ارتفع اليوان الصيني بعد أن عدلت السلطات قواعد التمويل عبر الحدود وشوهدت البنوك الكبرى المملوكة للدولة تبيع الدولار.

وتلقت أسعار الذهب دعمًا من توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.
             
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

 

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