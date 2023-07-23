أخبار السيارات | أرخص سيارة "زيرو" في مصر "اعرف بكام".. سعر كيا سبورتاج موديل 2024 .. أسعار سيارات فيات في مصر موديلات 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة سوزوكي نسختها "اسبريسو" الارخص في مصر، عبر تصميم من فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة مطروحة داخل السوق المصري حيث لم يتخطى سعرها الرسمي حاجز الـ 370 الف جنيه حتى هذا الوقت.

تمتلك شركة كيا الكورية الجنوبية شعبية كبيرة داخل السوق المصرية، بعد تقديم الكثير من الإصدارات المتنوعة، آخرها طرح النسخة سبورتاج موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، حيث يتم تقديمها بسعر رسمي يبلغ مليوناً و369.900 جنيه.

تواصل شركة BMW عملاقة تنصنيع السيارات الألمانية من تألقها داخل السوق المصرية، وذلك بعد طرح باقة من موديلات 2024، ومنها النسخة IX الكهربائية، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات تضم الكثير من القدرات الفنية والتقنية.

تقدم شركة فيات الايطالية، الكثير من السيارات المتنوعة عالميًا ومحليًا، مثل النسخة تيبو موديل 2023 والتي تبدأ اسعارها الرسمية من 825 الف جنيه، بالاضافة إلى اصغر سيارة في مصر فيات 500 والتي تتراوح اسعارها بين 900 و 950 الف جنيه، إلى جانب السيارة الرياضية X500 والتي تبدأ اسعارها من مليون و200 الف جنيه.

شهدت قائمة سيارات BMW المطروحة بالسوق المصري، العديد من التغيرات السعرية خلال الايام الماضية، بينما ثبتت اسعار النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام X6 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، لتقدم باخر سعر رسمي اعلن عنه ضمن موديلات 2023.

شهدت السيارة ميني كوبر 3 DOOR زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، تراوحت بين 162 الف جنيه و 190 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة، وعلى الرغم من هذه الزيادة تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة تقدمها ميني في مصر، حيث يبدأ سعرها الرسمي الجديد من مليون و512 ألف جنيه.

شهدت طرازات الفئة الثانية المقدمة من BMW، زيادات سعرية جديدة تراوحت بين 150 ألف جنيه و200 ألف جنيه بعد طرح موديلات 2024، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.