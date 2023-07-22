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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادل حمودة يكشف أسباب اعتذار ثروت عكاشة عن عضوية مجلس قيادة الثورة

عادل حموده
عادل حموده

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة رُشح لعضوية مجلس قيادة الثورة ممثلا لسلاح الفرسان، وكان العرض مفاجأة بالنسبة له، « اعتذر ثروت عكاشة لعدة أسباب قدمها مكتوبة، أولها أن ما قام به من عمل وطني لا ينتظر عليه جزاء، كما أن انضمامه إلى المجلس سوف يصرفه عن مهامه في سلاح الفرسان.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سبب من أسباب اعتذار ثروت عكاشة أن المقدم حسين الشافعي أقدم منه وهو أولي بالمكان، وفيما بعد اضيف سبب رابع هو توليه رئاسة تحرير مجلة التحرير، موضحًا أنه أنشأ المجلة وتولى رئاسة تحريرها أحمد حمروش لكن ارتباطاته اليسارية فرضت نفسها على المجلة.

وأوضح أن ثروت عكاشة لم يسلم من انتقادات مجلس قيادة الثورة، وكتب افتتاحية بعنوان " أعلنوها جمهورية فورا" الأمر الذي أغضب محمد نجيب واعتبر المقال تجاوزا لدوره في القيادة، وفي الذكرى الأولى للثورة كتب ثروت عكاشة مقال بعنوان "هكذا قمنا بالثورة" حدد في المقال دور كل سلاح ودور كل ضابط من الضباط الأحرار ووافق عبد الناصر على نشره لكن العدد تم مصادرته.

وتابع: " من صادر العدد صلاح سالم وزير الإرشاد القومي، لم يكن له دور ليلة الثورة لأنه كان خارج القاهرة، عقد صلاح سالم مؤتمرا صحفيا أنكر فيه أن مجلة التحرير تعبر عن مجلس قيادة الثورة، ذهب ثروت عكاشة إلى عبد الناصر محتجا، وقدم استقالته من رئاسة تحرير مجلة التحرير، و بعد 24 ساعة قرر مجلس قيادة الثورة تعيينه ملحقا عسكريا في الخارج، بالتحديد في مدينة برن السويسرية، وبدأت مرحلة جديدة في حياته"

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