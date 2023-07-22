كيف أنقذ ثروت عكاشة ثورة يوليو من السقوط قبل قيامها؟.. عادل حمودة يوضح

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في يوم 20 يوليو 1952 دعا ثروت عكاشة صديقه المقدم حسين الشافعي لتناول الغداء معه، وقبل أن يأتي الطعام اتصل به أحمد أبو الفتح من الإسكندرية ليبلغه برسالة خطيرة، إذ كان أبو الفتح مالك صحيفة المصري ورئيس تحريرها وزوج شقيقة ثروت عكاشة، والرسالة هي أن الملك سيتخلص من أربعة عشر ضابطا وسيزج بهم في السجون.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أبو الفتوح نصحه بالتحرك السريع وإلا قبض الملك على الضباط الأحرار، فتوجه ثروت عكاشة وحسين الشافعي إلى منزل جمال عبد الناصر ليعرف ما حدث، فسأل عبد الناصر ثروت عكاشة "إيه رأيك؟"، فكان رده: "لابد أن نتحرك غدا"

وأوضح الكاتب الصحفي: « كانت مشكلة عبد الناصر انتظار قوات من العريش ستصل يوم 26 يوليو، لكن ثروت عكاشة طمأنه قائلا ( أستطيع تحريك 48 دبابة و48 سيارة مدرعة من سلاح الفرسان دون انتظار قوات العريش وبالفعل نجحت الثورة)".