عماد الدين حسين: أؤيد فكرة تحويل الحوار الوطني إلى مؤسسة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني الماضية شهدت دسم كبير في النقاشات، لدرجة أن البعض صرح بأن الجرعة كانت أكبر مما ينبغي، ويجب أن يكون هناك فترة زمنية من أجل الدراسة والنقاش لكل ما قيل والوصول إلى التوصيات.

عماد الدين حسين: جلسات الحوار الوطني الأخيرة شهدت تناغم كبير

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تحدث منذ أشهر عن ضرورة تحول الحوار الوطني إلى مؤسسة، بمعنى أن الحوار الوطني يناقش مجموعة من الأزمات والمشاكل، فضلا عن أن بعض القضايا لن تُحل بين يوم وليلة مثل التعليم والصحة، وبعض القضايا المتعلقة بالسياسة أيضا.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن فكرة تحويل الحوار الوطني كمؤسسة تضم مزيد من الخبراء المعنيين، قد يعطي ميزة فيما بعد، لافتا إلى أن بعض المزايدين فهموا الحوار الوطني بشكل خاطئ وظنوا أن الحوار ينتقص من أدوار البعض، فضلا عن المتربصين بالخارج والذين يحاولون التنقيص من قيمة الحوار الوطني.

واستكمل، أنه يجب تعظيم دور الحوار الوطني، بحيث يكون عملي بشكل أكبر، ومؤسسة قادرة على العمل بشكل أقوى، ويرتفع فوق القضايا الحزبية، موضحا أن الحوار الوطني الذين دخلوه في البداية كان هناك بعض التخوفات من البعض، ولكن في الاجتماع الأخير شهد أن هناك تناغم وتفاهم كبير، والوصول لعناوين وحلول ومساحات مشتركة.