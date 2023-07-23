طفرة خيالية.. صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية في مصر تتخطى نسبة 116.6%

خطة كبرى تنفذها مصر بهدف جذب الشركات العالمية في مجال الصناعات الإلكترونية لدعم التصنيع المحلي في صناعة الأجهزة الإلكترونية، وذلك اعتمادًا على مكونات محلية تتراوح من 40 إلى 60% من إجمالي مكونات المنتج، بما ينهي عقود من الاعتماد على مجرد "تجميع المنتجات" وليس تصنيعها.

الصناعات الإلكترونية بمصر

وتتعاون مصر مع شركة "سامسونج" العالمية لإنتاج أجهزة "التابلت" في مصر، بجانب مصنع جديد لـ"سامسونج" على مساحة 6 آلاف متر ويوفر 1400 فرصة عمل لإنتاج جميع احتياجات السوق من هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية مختلفة، بالإضافة إلى توقيع عقود مع شركات "فيفو" و"نوكيا" و"أوبو" و"أنفنيكس" لتصنيع الهاتف المحمول في مصر.

ويساعد في ذلك تدشين أكبر مركز لتصميم الإلكترونيات داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإقرار الحكومة المصرية حزمة من الحوافز لتشجيع صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

وتساهم تلك الجهود في التخفيف من أعباء الضغط على الحصيلة الدولارية المخصصة للاستيراد، وخلق قيمة إنتاجية مضافة داخل مصر، وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل.

وارتفعت نسبة صادرات السلع التكنولوجية إلى إجمالي صادرات مصر الصناعية بنسبة بلغت 460% خلال الفترة من 2016 إلى 2021، حسبما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأشار مركز المعلومات، عبر صفحته على فيسبوك، أنه تم تحقيق زيادة في حجم صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة نفسها بنسبة 116.6%، موضحًا أن تلك الأرقام استنادًا لبيانات البنك الدولي ومنظمة "الأونكتاد".

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: "هناك شهادة جديدة من كبرى المؤسسات الدولية حول الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية وعالية التقنية".

السلع الإلكترونية والكهربائية

وسلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.

وتسلم الرخصة الذهبية الأولى أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إس إتش إيجيبت" للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات.

وتخطط شركة بيكو مصر للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالي، بتكلفة استثمارية 107 ملايين دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهي شركة "بي إس إتش إيجيبت" من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من العام القادم، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، سيوفر 500 فرصة عمل.

وأكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك نقصا في المعروض من الأجهزة الكهربائية في كل الأصناف سواء كانت ثلاجة أو غسالة أو تكييف.

وقال هلال - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "التكييف الـ 2.25 حصان يصل سعره لـ 30 ألف جنيه"، مضيفا: "90 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها ".

وتابع هلال: “يجب تغيير ثقافة شراء عدد كبير من الأجهزة الكهربائية ويجب شراء أجهزة كهربائية وفقا لميزانية أي عريس وعروسة، واللي هيجيب الأساسيات في الأجهزة الكهربائية دلوقتي هيكون عايز حوالي 60 أو 70 ألف جنيه”، مضيفا: "متوسط سعر الغسالة أكثر من 15 ألف جنيه، موكدا أن هناك زيادة في أسعار الأجهزة بشكل كبير، وهناك ركود في المبيعات”.