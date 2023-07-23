سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 23-7-2023

سجل أشهر أعيرة الذهب مع بداية تعملات اليوم الأحد، استقرارا ليسجل 2155 جنيه للبيع و 2165 جنيه للشراء، بالنسبة لسعر عيار 21 الأوسع انتشارا.

واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة، بمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

وأعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد اسعار المشغولات الذهبية، عن انخفاض سعر الذهب بمقدار 5 جنيهات على الأقل في نهاية تعاملات أمس السبت.

عيار 18

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18 مسجلا 1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء



عيار 24

وسجل سعر أغلي أعيرة الذهب من عيار 24 ، ليصل لنحو 2463 جنيه للبيع و 2474 جنيه للشراء.



ارتفاع أسبوعي



وارتفع سعر الذهب في نهاية الأسبوع الماضي كأعلى مستوي له منذ شهرين ، مدفوعة بضعف الدولار الأميركي وتزايد التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيختتم دورة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1961.75 دولارًا للأونصة ، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 17 مايو عند 1.987.39 دولارًا، كما أنهى الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.35%

وجرى تداول مؤشر الدولار الأمريكي ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في 15 شهرًا ، في حين ارتفع اليوان الصيني بعد أن عدلت السلطات قواعد التمويل عبر الحدود وشوهدت البنوك الكبرى المملوكة للدولة تبيع الدولار.

وتلقت أسعار الذهب دعمًا من توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.



ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

عيار 14



وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1437 جنيه للبيع و 1443 جنيه للشراء

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 أألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 76.95 ألف جنيه للشراء.

تراجع في الأسواق

من جانبه أكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفا أن هناك انخفاضا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.

وأضاف عمرو المغربي،في تصريحات له أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية أفضل استثمارا للمواطن.

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن.

دعم الثروة المعدنية



وقبل أيام شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي أقيمت بعنوان ( اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية.

وأكد رؤساء ومسئولو الشركات أن مصر تسير علي الطريق الصحيح ، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية ، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات ازاء الاستثمار الجاد، وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين و نظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين .

مباحثات مع تركيا

وأعلنت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنه في ضوء عودة العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، بدأت مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي ولا سيما في قطاع الذهب والمجوهرات مع شعبة الذهب والمجوهرات بدولة تركيا، التى تتميز بسمعه جيدة عالميا في تلك الصناعة حيث تحتل المرتبة الثالثه كأكبر مُصدر للمجوهرات، كما أنها من ضمن قائمة العشرة الكبري المستوردة للذهب المصري.

وقال ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن الشعبة أجرت زيارة لتركيا لتعزيز التعاون التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، وقد بحثت مع عدد من كبار المصنعين ومصممي المجوهرات سبل الارتقاء بصناعة الذهب المصرية، وأقامة صناعات مشتركة باستغلال خام الذهب المصري في تنصيع مشغولات ذهبية بعد الاستعانة بالخبرات التركية وتصديرها تحت مسمي العلامة التجارية صنع في مصر وتركيا؛ ليعطي دفعة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف واصف، في بيان صحفي للشعبة اليوم، أنه تم لقاء عدد من كبار مصممي المشغولات الذهبية والمجوهرات التركية الذين استعرضوا احدث تصماميتهم العالمية، والتظور العالمي في تصميم المشغولات الذهبية في ضوء عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تم التوصل معهم إلى لتنظيم بعاثات لزيارة مصر لنقل الخبرات والمساعدة في تطوير اداء مصممين الذهب للارتقاء بتصمايمه لتناسب الاذواق العالمية ، كما أن الشعبة رأت ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مشروعها لتطوير ورش الذهب الصغيره وتحديث العمل فيها الذي تم عرضه علي الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين بحيث يهدف لاسغلال مهارات المصنعيين فالورش الصغيره في مصر و تنشيطها علي غرار ايطاليا و تركيا؛ ليكونوا طاقات تصنيعة ضخمة.

