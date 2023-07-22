اتحاد الكرة يعلن تعديل السوبر المصري في الموسم الجديد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن السوبر المصري سيكون بنسبة كبيرة 4 أندية والإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية والكشف عن الشكل الجديد.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الشركة الراعية ترغب في إقامة بطولة كبرى وسوف تكون بطولة السوبر المصري مكونة من 4 أندية".

وأضاف إيهاب الكومي:"فيفا خاطبنا بشأن مستحقات سبورتنج لشبونة لدى الزمالك في مستحقات صفقة شيكابالا، والزمالك سوف ينهي الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة".