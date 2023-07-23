تعرف على فعاليات احتفالات مهرجان العلمين الاستثنائية.. فيديو

‏قال رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، من مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين مستمرة في الأجواء الساحرة والممتعة ما بين الشواطئ والفعاليات والأنشطة الموجودة على مدار الأيام الماضية.

‏وتابع رامي خلال لقاء له مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن بالأمس كان هناك شعار "على أجمل شواطئ العالم أول حفلات النجوم"، للفنان تامر حسني الذي سبب حالة من الزخم، والحشود قادمة من كل مكان من أجل الحفل، متابعا أن الألعاب النارية في حفلة تامر حسني كانت عالمية بمعنى الكلمة والحفل استمر حتى ساعات الصباح الأولى.

الفنان تامر حسني

وأضاف كان هناك مشاركة من دول أخرى في الحفل وكان هناك فرق تشارك الفنان تامر حسني في كل أغنية من الأغاني وأيضا كان هناك اتاحة لمن لم يستطيع المشاركة في الحفل، وكان هناك شاشات في كل مكان في الخارج وفي الممشى لكل الجمهور للاستمتاع بالحفل حتى لو لم يحضر.