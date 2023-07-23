البامية باللحمة هي وصفة شهية ومشهورة في المطبخ العربي. وإليك طريقة عمل البامية باللحمة:

المكونات:

- 500 غرام لحم مقطع إلى مكعبات صغيرة

- 500 غرام بامية طازجة مقطعة إلى شرائح

- 2 بصل متوسط الحجم مفروم

- 3 فصوص ثوم مفروم

- 2 حبة طماطم مفرومة

- 1 ملعقة كبيرة من الطماطم المعلبة

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- ملح حسب الذوق

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت

الطريقة:

1. سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

2. أضف البصل المفروم والثوم وقلبهم حتى يذبل البصل.

3. أضف اللحم المقطع وقلبه حتى يتغير لونه ويصبح بنياً.

4. أضف الطماطم المفرومة وقلبها مع اللحم لمدة 3-4 دقائق.

5. أضف البامية المقطعة وقلبها مع اللحم والطماطم لمدة 5 دقائق.

6. أضف الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والكمون وقلبهم جيداً.

7. أضف الماء واتركه يغلي.

8. غطي المقلاة بغطاء واتركها على نار هادئة حتى تنضج البامية وتصبح طرية ويتمام اللحم.

9. قدم البامية الساخنة مع الأرز.

بالهناء والعافية!

