أستاذ باطنة ومناعة: العالم يحاول إيجاد حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة

‏قال الدكتور أشرف عقبة، ‏رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن العالم كله يعاني من ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية ليس مصر فقط حتى أوروبا نفسها تعيش الآن درجة حرارة غير مسبوقة، وفي السنوات الماضية أوروبا نفسها حدث فيها عدد وفيات كثير بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



‏وتابع أشرف عقبة خلال لقاء مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الأبحاث كلها تحاول إيجاد حل لكي نتكيف مع مثل هذه الدرجات وما يمكن أن نفعله.

جسم الإنسان



‏وأضاف أن جسم الإنسان درجة حرارته الداخلية 37 درجة والمخ مسئول عن الحفاظ على درجة الحرارة هذه طوال الوقت في حالة ارتفاع درجة الحرارة، وإذا كانت درجة الحرارة أقل من ذلك يبدأ المخ أيضا بالتكيف وإعطاء الأوامر للجسم لكي ترتفع درجة الحرارة.