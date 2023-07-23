لاعب المصري السابق: ميمي عبد الرازق سبب خسارة كأس الرابطة

انتقد كريم ذكري لاعب المصري السابق، ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري بعد خسارة كأس الرابطة بالهزيمة من سيراميكا.



قال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المصري دفع ثمن الحماس الزائد، واندهشت من ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق".



وأضاف: "نوجه الشكر لدكتور ميمي عبد الرازق على ما قدمه خلال الفترة الماضية، ولكن لا يوجد فريق في العالم يلعب نهائي بهذا الاندفاع".



واختتم: "الضغط العالي والاندفاع ساهم بشكل كبير في خسارة المصري".

وتوج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .