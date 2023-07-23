نتنياهو يخضع لعملية جراحية قبل تصويت البرلمان على التعديلات القضائية .. والإمارات تؤكد: أوبك+ يتخذ إجراءات كافية لاستقرار سوق النفط .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

خبير اقتصادي للأنباء: نصف المصريين بالخارج يطمحون للاستقرار والاستثمار في الوطن

مقتل 4 أشخاص في انفجار أنبوب مياه بمركز تسوق في موسكو

إيران تستدعي سفير الدنمارك احتجاجا على حرق المصحف

نتنياهو يخضع لعملية جراحية قبل تصويت البرلمان على التعديلات القضائية

روما تستضيف مؤتمرًا دوليًا لمكافحة الهجرة غير النظامية الأحد

واشنطن "لا تستعجل" تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد كبير من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة لصحيفة "الأنباء" إن مصر تسير بالخطة الموضوعة من قبل الحكومة لانتهاج اقتصاد جيد وقوي خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن الحكومة المصرية التزمت أمام المؤسسات العالمية بتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال طرح عدد من الطروحات الحكومية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المساهمة والمشاركة في الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا دليل على الإطار الذي تسير فيه الدولة لمواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، خاصة بعد تأثر الجنيه المصري، وخروج الاستثمارات غير المباشرة التي وصلت إلى ما يقرب من 25 مليار دولار، فاتجهت الدولة الى جذب استثمارات بطريقة اخرى، من خلال دخول شركات في الطروحات بالشركات المساهمة والحكومية، والتزمت الدولة في نهاية العام المالي 30 يونيو 2023 بطرح عدد من الشركات للمستثمرين قدرت بحوالي 1.9 مليار دولار، وقد تابع صندوق النقد الدولي هذا الأمر ووجد التزاما من الحكومة المصرية، وهناك مسار اقتصادي واضح.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن محتجين غاضبين في العراق حاولوا الوصول إلى السفارة الدنماركية بالعاصمة بغداد؛ احتجاجا على إحراق المصحف في كوبنهاجن.

ونقلت "الراي" عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قوله إن تحالف أوبك+ الذي يضخ نحو 40% من الخام العالمي يتخذ الإجراءات الكافية من أجل استقرار سوق النفط، مضيفًا أن دور التحالف محوري في إدارة سوق الطاقة من أجل مصالح المنتجين والمستهلكين.

دوليًا، قالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنها استدعت سفير الدنمرك للاحتجاج على "تدنيس القرآن في كوبنهاجن".

وأشارت "الراي" إلى أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرة، السبت، بعد انفجار أنبوب يمر عبره ماء ساخن في مركز تجاري في غرب العاصمة الروسية موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن بعض المصابين يعانون من حروق، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وذكرت "الأنباء" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن سيخضع لعملية جراحية لزرع جهاز لمراقبة ضربات القلب، السبت، وذلك قبل تصويت الكنيست (البرلمان) المقرر، الاثنين، على مشروع قانون التعديلات القضائية المثيرة للجدل في البلاد والتي تواجه احتجاجات واسعة.

وقالت "القبس" إن العاصمة الإيطالية روما تستضيف اليوم مؤتمرًا دولياً لبحث مكافحة الهجرة غير النظامية، بعد أسبوع من توقيع مذكرة تفاهم بهذا الصدد بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان، إن المؤتمر يهدف إلى "تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك وتنفيذ المبادرات والمشاريع في 6 قطاعات رئيسية هي الزراعة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والرعاىة الصحية والماء والبيئة.

وذكرت "الراي" أن مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن إدارة الرئيس جو بايدن "لا تزال متمسكة، في الوقت الحالي على الأقل"، برفض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا،، على الرغم من الضغوط المتزايدة من مشرعي الكونجرس في الولايات المتحدة ونداءات حكومة كييف.