وزير الري: الدولة نفذت مشروعات ضخمة غير مسبوقة في مجال المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الدولة المصرية نفذت مشروعات ضخمة لم تحدث من قبل، في مجال المياه منذ 2014.

وعدد وزير الري أبرز هذه المشروعات، فمنها مشروع تأهيل الترع إضافة إلى أكبر محطة بالعالم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، فضلا عن محطة الضبعة ومسار ناقل لمياه الصرف الزراعي لاستخدامه في غرب الدلتا ومشروع مستقبل مصر، إلى جانب استصلاح نحو 720 ألف فدان في توشكى، ومشروعات أخرى تتعلق بحماية الشواطئ.

وأوضح وزير الري في تصريحات تليفزيونية، أن جميع المشروعات تعتمد على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها لكل فلاح وبيت ومصنع وإعادة استخدام المياه والتحلية.

وأضاف أن معظم مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر تقوم على مياه الصرف الزراعي، مبينا في الوقت نفسه أن هناك أنواعا من تحلية المياه قد يتم استخدامها قريبا في الزراعة الحديثة.