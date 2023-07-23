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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. مخاوف بشأن صحة الرئيس بايدن

صدى البلد

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بأن التدهور الواضح لصحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باتت قضية تثير قلقا كبيرًا، وسط خشية من أن يكون الرئيس غير قادر على القيام بمهامه، خصوصا في ظل التقليص الكبير لرحلاته الدولية.

ووفق الصحيفة فقد "اعتذر بايدن عن عشاء افتتاحي كبير مع قادة دول حلف شمال الأطلسي الأخيرة التي عقدت في ليتوانيا، بدعوى عبء العمل الثقيل"، فيما قضى أقل من 24 ساعة في العاصمة البريطانية لندن، وعادة ما تكون الزيارة لمدة ثلاثة أيام، خصوصا عندما تكون لدولة حليفة وصديقة.

وأضافت أن "فريق بايدن تعامل بعناية مع ارتباطاته وظهوره وخطاباته، خوفًا من أن يحرج نفسه والولايات المتحدة على المسرح الدولي"، إذ كانت زيارته القصيرة نسبيًا لقلعة وندسور في وقت سابق من هذا الشهر مثالًا على ذلك، حيث اضطر الملك تشارلز الثالث إلى مراقبة تحركات الرئيس الأمريكي عن كثب.

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وكانت خطابات بايدن الأخيرة في الداخل والخارج مليئة بالزلات واللحظات المثيرة، بما في ذلك خطاب في ولاية كونيتيكت في يونيو الماضي والذي انتهى به بشكل غريب بعبارة (حفظ الله الملكة، يا رجل).

وأورد التقرير أنه من المستحيل التنبؤ بما سيقوله بايدن بالضبط أو كيف سينتهي، وفي بعض الأحيان بدا وكأنه يتمتم بشكل غير مفهوم في الاجتماعات، كما فعل في جلسة البيت الأبيض هذا الأسبوع مع الرئيس الإسرائيلي.

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