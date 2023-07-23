مصطفى أبو الدهب: المصري دفع ثمن ظلم وإهانة حسام حسن

أعرب مصطفى أبو الدهب لاعب النادي المصري السابق عن استيائه الشديد عقب خسارة الفريق البورسعيدي للقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بنتيجة 1-4 أمام سيراميكا كليوباترا.



وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" :"المصري استحق الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، فالفريق لم يتواجد طوال المباراة، واللاعبون كانوا خارج الخدمة وخاصةً كريم العراقي الظهير الأيمن، كما أن الغرور والتعالي لعب دوراً كبيراً في الهزيمة الثقيلة، فاللاعبون احتفلوا منذ أسبوعين بالتتويج وكأن البطولة قد حُسمت!"

وأضاف: المصري دفع ثمن ظُلم وإهانة الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن، فالطريقة التي رحلا بها عن الفريق كانت غير لائقة، ومجلس إدارة النادي لم يتواصل معهما طوال فترة عملهما بالنادي، وهو أمر غريب وغير مفهوم بالمرة.

وتابع: جمهور النادي المصري أعاد التوأم حسام وابراهيم حسن إلى قيادة الفريق مرتين من قبل، رغماً عن رغبة مجلس الإدارة.