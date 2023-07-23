الرمادي: لم أتعرف على احتياجات سيراميكا كليوباترا من اللاعبين

قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه لم يتعرف حتى الآن على المراكز التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأنه لم يكمل مع سيراميكا سوى 7 أيام فقط بعد أن تولي المهمة بعد رحيل حلمي طولان.

وأكد الرمادي في تصريحات تليفزيونية علي قناة الشمس مع برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه مجدي عبد الغني، أن موقف اللاعبين المعارين مازال غامضاً وبالاخص الثنائي صلاح محسن ومحمد شكري بعدما أبدى الأهلي رغبته في إعادتهما مرة أخرى.



وأضاف الرمادي أنه سيتم دعم الفريق بعناصر مميزة وتمتلك خبرات مهمة في بطولة الدوري الممتاز، كما أنه سيحرص خلال فترة الراحة التي سيمنحها اللاعبين خلال الأيام المقبلة علي دراسة احتياجات الفريق.