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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جزيرة يمال الروسية.. طبيعة خاصة ودرجة حرارة 50 تحت الصفر

روسيا
روسيا

عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرا بعنوان "يمال الروسية".. طبيعة خاصة ودرجة حرارة 50 تحت الصفر".

وذكرت مراسلة القناة، أنها طبيعة من نوع خاص، ففي جزء من شمال سيبيريا توجد شبه جزيرة يمال الروسية، والتي تقع شمال  الدائرة القطبية الشمالية.

وتصل درجات الحرارة هناك إلى 50 درجة تحت الصفر أغلب شهور العام، والحياة صعبة هناك لمن لا يتعود عليها، لكنها مستمرة، ففي يمال لا يوجد سوى السكان الأصليين ولغتهم الأصلية ليست الروسية، كما يعملون في تربية غزال الرنة وهو الأشهر في هذه المنطقة.

وأفادت بأنه عند الاقتراب من الدائرة القطبية الشمالية تكون الحياة مختلفة، قد تكون في تكوينها بسيطة لكنها في الحقيقة معقدة مع درجات حرارة تصل إلى 50 و60 درجة تحت الصفر لمدة 260 يوما، وهذا هو الحال في شبه جزيرة يمال الروسية.

يعيشون في بيوتهم

ويعيش المواطنون هناك حياة فُرضت على من يعملون هناك في مجال الطاقة، إلا أنهم تحدوا الواقع بخلق مجتمع صغير يتأقلمون بداخله، ويعيشون في بيوتهم التي هي خيم تقليدية وكأنهم في العصور الوسطى، وسط مساحات كبيرة وأعداد قليلة من السكان.
 

الدائرة القطبية يمال الروسية السكان الأصليين العصور الوسطى

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