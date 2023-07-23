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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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القبة الحرارية تضرب من جديد.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا لهذه الفئات

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أسباب الموجة الحارة التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، قائلًا إن هناك مرتفعا جويا كبيرا فوق البحر المتوسط تسبب في تكوين بما يسمى “القبة الحرارية”.
 

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وأضاف “فهيم” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن القبة الحرارية تتسبب في حبس الحرارة، وهذا ما يجعل الحرارة خلال فترات الليل لا تنخفض وتسجل بين الـ 29 والـ 30 درجة مئوية، معقبًا: “مفيش تسريب للحرارة”.
 

وتابع رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة أن الحرارة والرطوبة العالية تسبب في الإصابة بالإجهاد الحراري، مشيرًا إلى هذا التغير المفاجئ في الطقس متوقع استمراره على مدار الأعوام المقبلة.
 

كما حذر رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وخصوصًا في فترة الظهيرة، موضحًا أن التعرض لمدة ساعة متواصلة للشمس قد يؤدي للإصابة بالإجهاد الحراري؛ وذلك يجب تناول قدر كبير من المياه وأخذ استراحات بين كل فترة والأخرى والجلوس في الظل وذلك لمن تحتم عليه طبيعة عمله التعرض في الشمس مثل المزارعين وغيرهم.

المناخ الموجة الحارة محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ القبة الحرارية الزراعة

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