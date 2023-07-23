تعرف على أهم قرارات الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة

اجتمع الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، برئاسة إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد بإمارة العين بأبو ظبي، يومي 21 و22 من يوليو، بدعوة من محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة البارالمبية الدولية.

وقد بحث الاجتماع خطط العمل المستقبلية للاتحاد، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد غرب آسيا، ممثلا في الدكتور عبد الرزاق بن رشيد رئيسا للاتحاد، ومصباح جعفر، الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، بحضور نواب الرئيس عسكر الحارثي وحميد العوني والدكتورة عبير عطا الله، الأمين العام للاتحاد العربي.

وقدم الاتحاد الشكر لكل من ذيبان المهيري، أمين عام الاتحاد الإماراتي، وإسماعيل المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، لجهودهما في تهيئة كل سبل النجاح الخاصة بالاجتماع.

حضر الاجتماع أحمد البريكي، مقرر لجنة العلاقات العامة والمراسم، وحميد العوني، من المغرب، وجدار نور الدين، من الجزائر، ومحمد المزوغي، من تونس، وعامر الشعار، من الأردن، وإسماعيل المرزوقي، من الإمارات، وعبير عطا الله، من مصر، وممثلون عن كل من السودان وسلطنة عمان وسوريا ولبنان.

وتمت الموافقة على عدة قرارات، منها تشكيل لجنة الشئون القانونية بالاتحاد العربي برئاسة المستشارة منى خليفة الشامسي (الإمارات)، وتشكيل لجنة كرة القدم للساق الواحدة برئاسة محمد عادل حسني (مصر).

كما تم وضع خطة استراتيجية للاتحاد تبدأ مع بداية يناير 2024، والعمل على تغيير الشعار الخاص بالاتحاد العربي.

وقد تم اعتماد التقارير الخاصة بدورة الألعاب الرياضية بالجزائر والبطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة بالكويت.