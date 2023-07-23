داخل الجيم.. نجم نادي الأهلي يستعرض لياقته البدنية

نشر عمرو السولية، لاعب نادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عمرو السولية قي صورة من من داخل الجيم، وهو يستعرض لياقته البدنية من أمام المرآة، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

ويلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مضيفه بيراميدز مساء اليوم الأحد في المواجهة المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، وسط أجواء احتفالية مميزة باستاد القاهرة الدولي، عقب مباراة حرس الحدود التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن مؤجلات الجولة 33.