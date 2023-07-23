وزير النقل ووفد برلماني في جولة تفقدية موسعة بمشروع مونوريل غرب النيل

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه وفد برلماني برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)، والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم، ويشتمل على 13 محطة هي محطات “أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية - السادات - جامعة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد - طريق الإسكندرية المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – بشتيل - وادي النيل”، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏"ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب".

ضم الوفد كلا من النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب “مستقبل وطن”، والنائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، والنائب عماد الدرجلي، عضو مجلس النواب، والنائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، والنائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، والنائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، والنائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب كمال أبو جليل، عضو مجلس النواب، والنائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، والنائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، والنائب عمر القطامي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الشراني، عضو مجلس الشيوخ.

بدأت الجولة بتفقد مركز السيطرة والتحكم لمونوريل غرب النيل، والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانًا، والذي يشتمل على 13 مبنى، من أهمها “مبنى السيطرة والتحكم، والذي يتم من خلاله التحكم في مسير القطارات، ومبنى ورشة الصيانة الخفيفة والجسيمة لصيان القطارات، ومبنى لغسيل القطارات، ومبنى لتخزين القطارات، ومخزن لتخزين المهمات المختلفة”.

ثم توجه وزير النقل والوفد المرافق له لتفقد قطاعات المشروع المختلفة، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة ‏والكمرات وتركيبات ممشى الصيانة والطوارئ والمحطات على طول المسار، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 48.4% (51% الأعمال المدنية "تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" - 46% الأعمال الكهروميكانيكية)، حيث يجرى حالياً أعمال تركيب الكمرات بالمسار بنسبة 60.3% وللمحطات بنسبة 58.3% والتحويلات بنسبة 44.4%، ويجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطات بنسبة 41.2% كما يجري ‏تصنيع المعدات بنسبة 56%، ويتم ‏إجراء الإختبارات عليها تباعاً كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 38%.

كما اشتملت الجولة التفقدية تفقد موقع محطة نقابة المهندسين، وهي المحطة التى تخدم كلاً من “نقابة المهندسين – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – مستشفى جامعة مصر – مستشفى دار الفؤاد”، والتى سيتم من خلالها أيضاً تبادل خدمة نقل الركاب مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – مطروح) وتقع على بعد 600 متر منها.

وشدد وزير النقل على ضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بجميع الطرق المتواجدة ‏بقطاعات تنفيذ المشروع.

وتابع معدل توريد الوحدات المتحركة، حيث وصلت 9 قطارات من إجمالي 30 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل غرب ‏النيل (السادس من أكتوبر)، والجاري تصنيعها حالياً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد، كما تمت متابعة الاستغلال التجاري للمشروع، سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الأمثل لجميع المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

وهنأ الوزير العاملين بمناسبة العام الهجرى الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة، وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى الأخضر الذكى صديق البيئة، والذي يتم إدخاله لأول مرة في مصر، وسيخدم التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، ومع شبكة السكك الحديدية في منطقة محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمحطة مونوريل بشتيل.

وأعرب رئيس لجنة النقل والمواصلات والوفد المرافق من نواب مجلسي النواب عن سعادتهم بما يتحقق على أرض الواقع من مشروعات ضخمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن مشروع المونوريل يمثل إحدى الخطوات الهامة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، خاصة أنه يدخل لأول مرة فى مصر.

وأكدوا أن زيارة اليوم تجسد التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتفيدية لصالح المواطن المصري، وأنه سيتم زيارة جميع مشروعات وزارة النقل في مختلف القطاعات لمتابعة هذه المشروعات الضخمة والعملاقة والتي لم تكن لتتحقق.

362295781_238736049051213_4002063059040890329_n

362302381_787002589770415_2203017792508052402_n

362321046_605642415039160_6046897698941606188_n

362327134_6440634112697630_2711703441667903285_n