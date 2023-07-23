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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى ومصابين.. فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتقضي على الأخضر واليابس |شاهد

صدى البلد

لقي ما لا يقل على 26 شخصا مصرعهم بعد فيضانات مفاجئة ضربت أفغانستان، اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم حكومة طالبان، زبيد الله المجاهد، والمسؤولين المحليين، اليوم الأحد، إن فيضانات غزيرة ناجمة عن الأمطار الموسمية أدت إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل وتركت عشرات المفقودين.

وأشار المجاهد إلى أن حوالي 40 شخصا مفقودا جراء الفيضانات المفاجئة، التي ضربت مقاطعة جالريز في مقاطعة ميدان وارداك، غرب كابول، في وقت متأخر من ليلة السبت.

وأضاف أنه تم طلب من جميع السلطات ذات الصلة بتقديم المساعدة اللازمة للأشخاص في المناطق المتأثرة.

وبدوره، قال شفيع الله راحيمي، المتحدث باسم الولاية في إدارة الكوارث الطبيعية، إن الفيضانات العارمة أدت إلى حصيلة مأساوية شملت 31 قتيلا و74 إصابة وتم الإبلاغ عن 41 مفقودا، كما قتلت المئات من الماشية.

وقال مكتب حاكم المقاطعة في بيان إن مئات المنازل إما تضررت أو دمرت، ويعتقد أن هناك أشخاص مفقودين تحت أنقاض المنازل المنهارة.

 

وقال البيان أيضا إن مئات هكتارات الأراضي الزراعية قد تم جرفها وتدميرها وكذلك الطريق السريع بين العاصمة كابول ومقاطعة باميان الوسطى بسبب الفيضانات.


وذكر مسؤول محلي أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب كتل المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف المسؤول أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية  وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.  

 

 

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