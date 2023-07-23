ثقافة المنيا.. احتفالات بالعام الهجري ونصائح للشباب في الإجازة الصيفية

أقام قصر ثقافة المنيا، احتفالية بالتعاون مع النادي الرياضي، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعام الهجري الجديد، .

وقدمت خلال الاحتفال فرقة كورال أطفال القصر عرضا فنيا وباقة من الأغاني التي تفاعل معاها الجمهور منها "إلى رحاب يثرب، يا من يعشق نبينا"، بجانب قصيدة شعرية بعنوان "تبسمت"، وقدمت عدة أغنيات أخرى في الاحتفالية منها "قمر سيدنا النبي، ياسيدي وإمامي، سيرة الحبيب، قصيدة "حكاية الهجرة"، زوار سيدنا النبي، ياصلاة الزين". والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلي، وقدم الحفل د. رحاب سراج.

جاء الحفل ضمن أنشطة فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، وفي إطار الفعاليات المكثفة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، احتفالا بعدة مناسبات متزامنة خلال يوليو الحالي.

من ناحية أخرى وفي إطار فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، أقام بيت ثقافة ديرمواس يوما ثقافيا بمركز شباب عزب التل، وتضمن البرنامج معرض كتاب ضم العديد من كتب إصدارات الهيئة، بجانب ورشة رسم حر للأطفال تدريب نجوى أحمد.

وعقد لقاء حواري حول مشكلات الشباب، تناول فيه حمادة عبد الرحمن عدة محاور منها كيفية استغلال الشباب لوقت الفراغ خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية وتفريغ الطاقات في ممارسة الرياضة وخدمة المجتمع والعمل التطوعي، كذلك ممارسة القراءة والاطلاع والتثقيف الذاتي من خلال العودة للمكتبات المتوفرة بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

وأشار "عبد الرحمن" إلى ضرورة مشاركة الشباب لأولياء الأمور في الأعباء والسعي نحو التخفيف عليهم ومعاونتهم في أعمالهم.