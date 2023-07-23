عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

توصيات دولية بتعميم مبادرة حق الطفل بالأوقاف المصرية في كافة الدول الإسلامية

د. شوق النكلاوي
د. شوق النكلاوي

شاركت الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح في الملتقى العلمي: "الثقافة والفنون ودورهما في مكافحة الجريمة والتطرف" الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالمشاركة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بالعاصمة المغربية الرباط، والذي حضره لفيف من الوزراء والسفراء والمختصين من الجامعات العربية والإسلامية والجهات ذات الصلة.

مبادرة حق الطفل

وقد أكدت الدكتورة شوق في ورقتها العلمية أن وزارة الأوقاف المصرية من خلال مبادرة حق الطفل قد حاولت التفكير في أنشطة تربوية داخل المساجد تعمل على جذب الطفل وربطه بالمسجد وتوجيهه التوجيه السليم وتدريبه على التعاون مع الآخرين مما يجنبه الوقوع فريسة للإرهاب، ومن ثم جاء دور البحث ليُجلي الدور التربوي للمبادرة في مكافحة الإرهاب استنادًا إلى آليات قد تبدو جديدة متمثلة في فن الحكي باعتباره أداة يمكن من خلالها الولوج إلى عقل الطفل ووجدانه، وهو الاتجاه الذي تبنته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شخصيًّا من خلال مبادرة حق الطفل.


كما أكدت أن مبادرة حق الطفل مبادرة رائدة وسباقة تبنت أفكارًا غير تقليدية خرجت بالمسجد إلى دور أكثر شمولًا واتساعًا، وأنه من المتوقع أن تستفيد الجهات المختلفة في الدول العربية والإسلامية من تلك التجربة في تنفيذ برنامج حق الطفل، وربما فكرت في آليات أخرى مختلفة ومتنوعة لتحقيق الإفادة القصوى من مؤسساتنا التربوية لا سيما المسجد بوصفه المؤسسة الأهم لدى الفرد المسلم.


وأنه كان "لمبادرة حق الطفل" دورها الكبير في التصدي للإرهاب الفكري بتعزيز القيم الإيجابية، من خلال الأنشطة المختلفة التي تم تقديمها داخل المساجد منها (ورش حكي، مسرح عرائس تربوي، ندوات، مسابقات فنية وعلمية) بمختلف المحافظات المصرية.

وزير الأوقاف: التمكن من اللغة العربية واجب الوقت لأداء الرسالة الدعوية

زي موحد و3 فئات.. الأوقاف تبدأ انطلاقة الارتقاء بجودة المساجد


وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الدور التربوي للمسجد في تنمية قيم المواطنة، من خلال ما يسهم في تقديمه من رسائل تربوية للنشء والبعد عن القيم السلبية كالتعصب والتطرف وغيرها من القيم التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي، مما يهدد بطمس الهوية أمام هذا السيل الجارف من التطرف والانحرافات الفكرية والسلوكية التي تدعو الأفراد إلى الانغماس فيها، ومن ثم لن يتسنى للمسجد الوقوف أمام هذا الغزو، ومواجهة تلك التيارات الفكرية المضادة للإسلام وأفكاره ومبادئه، إلا من خلال وسائل وأساليب تساعد في تفعيل دوره تجاه التغيرات الاجتماعية والثقافية المختلفة.


ومن تلك الوسائل والأساليب ما قدمته وزارة الأوقاف المصرية من مبادرات بناءة في هذا الصدد من أهمها مبادرة "حق الطفل" التي شارك فيها كتاب وأدباء قدموا برامج تربوية متنوعة في قالب أكثر جذبًا للطفل وأقدر على استثارة خياله والتأثير في عقله ووجدانه؛ من خلال أشكال الفنون المتنوعة من القصص والحكايات والمسرح التربوي الهادف الذي يسهم في خلق جو من الألفة بين الطفل والمسجد لا بوصفه مكانًا لأداء الشعائر الدينية فحسب بل لممارسة أنشطة ثرية يحبها الطفل ويتفاعل معها؛ تسهم في تربيته تربية تقوم على الحوار ومناقشة الفكر بالفكر ونبذ العنف وهو الأمر الذي يرسخ لدور الثقافة والفنون كقوى ناعمة قادرة على أخذ زمام المبادرة في التصدي لكل ما يمكن أن يواجه المجتمعات من مظاهر العنف والتطرف.


وقد ثمن جميع الحضور تلك المبادرة مؤكدين على كونها مبادرة مبتكرة تؤكد على الدور الحقيقي للمسجد والمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني لمخاطبة النشء تجديدًا حقيقيًّا وجاءت توصيات المؤتمر لتؤكد على ضرورة تعميم هذه التجربة المصرية الرائدة في المساجد في مختلف الدول العربية والإسلامية.

الطفل الدكتورة شوق النكلاوي الثقافة والفنون وزارة الأوقاف مبادرة حق الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

إعفاء من التمهيدي.. قرار عاجل من كاف بشأن مشاركة الزمالك في الكونفدرالية

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: التمكن من اللغة العربية واجب الوقت لأداء الرسالة الدعوية

الأوقاف: فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة بمراكز إعداد محفظي القرآن

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة بمراكز الثقافة الإسلامية

مجلة الفردوس في ضيافة شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب

عالم أزهري: حالتان ينتظر فيهما الرجل انتهاء عدة طليقته ليتزوج

أفضل طريقة لإصلاح علاقتك مع الله.. داعية يكشف الخطوات

انطلاق أولى دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف بمحاضرة للوزير

هدفنا نشر الوسطية في مصر.. وزير الأوقاف يلتقي الأئمة وقيادات الدعوة بالبحيرة

ترشيحاتنا

بعد عودة العلاقات .. قطر تعين سفيراً لدى الإمارات

أخبار الفن.. انهيار مي كساب من البكاء.. وصية ميار الببلاوى.. عودة فنان شهير للغناء

التنمية المحلية: الخطة الاستثمارية تضم مشروعات تعزز خدمات الإنارة ورصف الطرق..فيديو

بعد تدنيس القرآن.. قرار عاجل لـ منظمة التعاون الإسلامي ضد السويد

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

شوبير يكشف حقيقة انتقال مبابي إلى السعودية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى حاجة في مصر| 14 نوعا من المانجو تُزين الأسواق .. والكيلو يقل عن 15 جنيهًا

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

بحضور أحمد فهيم ولقاء سويدان.. انهيار مى كساب فى جنازة والدها.. صور

فيديو

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

1850 جنيها فقط| أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

وزن ثقيل جدًا.. لحظة وفاة لاعب كمال أجسام شاب في أندونيسيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ