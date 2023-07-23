لا نية للتراجع| الإضراب يشل الحياة ببريطانيا والحكومة تعاني أزمات اقتصادية.. التفاصيل الكاملة

يبدو أنه لا وجود لحلحلة أزمة داخل العديد من القطاعات داخل المجتمع البريطاني، وذلك في ظل عدم التوصل لحلول وسط بين الحكومة والمضربين، فيما تهدد النقابات والهيئات المختلفة بتصعيد تحركهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أسبوع شهد العديد من الإضرابات أصابت الحياة داخل المملكة المتحدة بالشلل.

لا تزال الفوضى تسود قطاعى النقل والصحة فى المملكة المتحدة، خاصة إنجلترا، حيث يستمر موظفو السكك الحديدية والأطباء فى المشاركة فى الإضرابات والتصعيد للضغط على حكومة ريشى سوناك من أجل تحسين الأجور والأوضاع، فى الوقت الذى يتمسك الوزراء بموقفهم بعدم الاستجابة بسبب التضخم.

التهديد مستمر

وفي أحدث الأنباء الواردة من بريطانيا عن تلك الموجة الشديدة من الإضرابات، فقد قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أحد قادة الأطباء البريطانيين حذر من أن الاستشاريين لن يتراجعوا عن نزاعهم بشأن الأجور وهدد بمزيد من الإضرابات الشهر المقبل ما لم تقدم الحكومة "محادثات ذات مغزى" بشأن تسوية، فيما قال فيشال شارما، رئيس اللجنة الاستشارية للجمعية الطبية البريطانية، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية كانت في "نقطة انهيار"، حيث يفكر العديد من كبار الأطباء في الاستقالة بسبب فشل الرعاية الصحية وتآكل رواتبهم.

وأوضح بحسب الصحيفة البريطانية اليوم، الأحد، أن هناك خطر ظهور خدمة من مستويين مماثلة لتلك الموجودة في طب الأسنان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يتجه المرضى إلى القطاع الخاص لتجنب فترات الانتظار الطويلة، وجاءت تعليقاته في الوقت الذي دعا فيه قادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومة إلى إجراء محادثات مع الأطباء لحل النزاع بعد إضراب استمر 48 ساعة من قبل الاستشاريين الأسبوع الماضي - وهو أول إضراب لهم منذ أكثر من عقد.

موقف الحكومة ثابت رغم التهديد

في المقابل، قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية (DHSC)، إن عرض أجر الاستشاريين بنسبة 6% لعام 2023-24 كان "نهائيًا"، وأن الإضراب الصناعي يعيق الجهود المبذولة لخفض قوائم الانتظار، فيما أعلنت الجمعية الطبية البريطانية عن مواعيد إضراب مؤقتة للمستشارين في إنجلترا في 24 و25 أغسطس.

وقال شارما: "نأمل أن تعود الحكومة إلينا وتجري بعض المحادثات الهادفة، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فالمزاج واضح حقًا، ولن يتراجع الناس ويجب على الحكومة أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وإذا لم يكن هناك تحرك من الحكومة، فسيتم المضي قدما في الإضرابات في نهاية أغسطس".

وتابع: "الإجراء الذي اتخذه المستشارون بالفعل أظهر غضب القوى العاملة وتصميمها، وإذا لم نفعل شيئًا، فسوف نفقد الكثير من الأطباء"، بينما توضح الجمعية الطبية البريطانية إنه منذ 2008-2009 ، تم تخفيض رواتب الاستشاريين في إنجلترا بنسبة 35% بالقيمة الحقيقية، وتريد أن ترى زيادة في الأجور أعلى من التضخم، كما تريد استراتيجية طويلة الأجل لمراجعة رواتب الأطباء واستعادة ما تعتبره مستويات عادلة للأجور.

ركاب السكة الحديد غاضبون

ويواجه ركاب السكك الحديدية فى جميع أنحاء بريطانيا، يومًا آخر من الخدمات المحدودة والمعطلة، حيث تنظم النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إضرابًا ثانيًا لمدة 24 ساعة فى غضون ثلاثة أيام فى نزاع الأجور المستمر منذ فترة طويلة، وذلك وفقا للصحف البريطانية.

وأوضحت أن الخدمات بدأت فى وقت متأخر من السبت وتنتهى فى وقت مبكر من الليلة مع جداول زمنية مخفضة فى جميع أنحاء إنجلترا على وجه الخصوص، حيث يشارك حوالى 20 ألف موظف قطار يعملون لمشغلين متعاقدين مع وزارة النقل (DfT) فى الإضراب.

وتزامن الإضراب مع اليوم الأخير من توقف سائقى القطارات فى نقابة "أسليف" عن العمل الإضافى لمدة أسبوع، ما أدى إلى تفاقم الاضطراب للمسافرين.

وأشارت صحيفة “الجارديان" إلى أنه سيتعين على الركاب الذين يجبرون على ركوب السيارات والحافلات التعامل مع الطرق المزدحمة للغاية، حيث وصلت حركة المرور فى العطلات من بداية العطلات المدرسية فى إنجلترا وويلز إلى ذروتها أمس، السبت، وسيطبق معظم مشغلى القطارات الـ 14 المتأثرين تقريبًا نصف جداولهم الزمنية العادية، على الرغم من وجود اختلافات واسعة فى مستويات الخدمة، كما ستؤثر الإضرابات على القطارات العابرة للحدود التى تخدم ويلز واسكتلندا، حيث لا يوجد خلاف مباشر على الموظفين.

خسائر في الكوادر

فيما كشفت صحيفة "الجارديان" فى تقرير حصرى لها أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تخسر كبار الأطباء لصالح دول مثل أيرلندا وأستراليا والإمارات لأنهم يستطيعون مضاعفة رواتبهم والتمتع بظروف عمل أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن القادة الطبيين قلقون بشأن الهجرة الجماعية المتزايدة للأطباء والجراحين ذوى الخبرة الهائلة إلى أنظمة الرعاية الصحية الأجنبية، حيث يختار عدد متزايد من الاستشاريين فى منتصف العمر حياة جديدة فى الخارج، ما يؤدى إلى تفاقم أزمة القوى العاملة فى هيئة الخدمات الصحية.

وتمكن القائمون على التوظيف الطبى العالمى لسنوات من إغراء صغار الأطباء بالابتعاد عن هيئة الخدمات الصحية، لأنهم أصغر سناً ولديهم أسباب أقل للبقاء فى المملكة المتحدة، ولكن القادة الطبيين قلقون بشكل متزايد بشأن الاتجاه الناشئ لكبار الأطباء، وفى بعض الحالات الأشخاص الذين لديهم عدة عقود من الخبرة، حيث يتركون هيئة الخدمات الصحية والمملكة المتحدة تمامًا.

الإضرابات ظاهرة تتفاقم مع أزمة كلفة المعيشة

وتواجه بريطانيا أزمة خطرة في كلفة المعيشة، وهو ما دفع لاندلاع الإضرابات خلال الأشهر الماضية، حيث شملت قطاعات الصحة والنقل والتعليم والبريد، إذ يطالب الموظفون بزيادات في الرواتب لمواجهة تضخم يتراجع، لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع بنسبة 7,9% خلال يونيو الماضي، وجاء إضرابات الاستشاريين على سبيل المثال، بعد إضرابات شديدة قام بها الممرضات وطواقم الإسعاف و"الأطباء المبتدئين"، فيما انضم إلى الاستشاريين في إضرابهم أطباء الأسنان بالمستشفيات.

ويواجه نظام "خدمات الصحة الوطنية" (ان اتش اس) ضغوطاً كبرى، فبعد سنوات من التقشف ووباء كوفيد-19 أصبح الحصول على الرعاية أكثر تعقيداً.

وفي ثمانية أشهر من الإضرابات تأثر أكثر من 600 ألف موعد طبي، وفقاً لرئيس الخدمات الطبية في "ان اتش اس" ستيفن بويس، إذ قال: "تزداد صعوبة إعادة الخدمات لمسارها بعد كل إضراب"، فيما أدى إضراب "الأطباء المبتدئين" الذي استمر خمسة أيام حتى الثلاثاء الماضي إلى تأجيل أكثر من 100 ألف موعد، وحذر نظام التأمين الصحي "إن اتش اس" من أن إضراب الأطباء المتخصصين قد يتسبب في مزيد من الاضطرابات.

سوناك يوضح عرضه الأخير

وكان رئيس الوزراء البريطاني واضحا، عندما خرج في 13 من يوليو الجاري، وحض رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك نقابات القطاع العام على إنهاء الإضرابات وقبول عرض الحكومة النهائي لرفع الأجور بنسبة تراوح بين خمسة وسبعة في المئة وفقاً للقطاعات، وبذلك أعلن المعلمون تعليق تحركهم بعد عرض بزيادة رواتبهم بنسبة 6,5 في المئة، فيما رفض سائقو القطارات هذا العرض وبعد أن صعدوا تحركاتهم الاحتجاجية طوال عام، قرروا تنفيذ إضراب عن العمل مع بدء العطلات المدرسية.

وحذرت خدمات السكك الحديد حينها، من أن الخدمة ستكون محدودة أو معدومة عبر جزء كبير من الشبكة، خلال يومي الـ22 والـ29 من يوليو، وقال الأمين العام لنقابة "RMT" ميك لينش لصحيفة سكاي نيوز، إن هذه الإضرابات جزء من حملة بدأت منذ أكثر من عام، وإنها تؤثر في القطارات من جنوب غربي إنجلترا حتى اسكتلندا، متابعاً: "نواجه فعلاً صعوبات، على الموظفين أن يحصلوا على رواتب مقبولة".

مئات الممثلين في لندن يضربون

ويبدو أن مشاكل بريطانيا الداخلية لا تكفى حتى تتأثر بأزمات هوليود، فقد شارك نجم مسلسل "ساكسيشن" (Succession) الذي يحظى بشعبية كبيرة، براين كوكس، يوم الجمعة مع مئات الممثلين البريطانيين الآخرين في تجمّع بوسط لندن دعماً لإضراب زملائهم الأميركيين احتجاجاً على تدني أجورهم والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي عليهم، ومن بين الذين شاركوا أيضاً في التظاهرة أيضاً إيميلدا ستونتون، وسايمون بيغ، وهايلي أتويل، وجيم كارتر، وذلك في حيّ ليستر سكوير الذي يضم دور السينما في العاصمة البريطانية ومنها "أوديون".

وأعرب المتظاهرون الذين حملوا أعلام نقابة الممثلين البريطانيين "إكويتي" عن تضامنهم مع نظيرتها الأمريكية نقابة ممثلي الشاشة الأميركيين، وقد بدأ نحو 160 ألف ممثل تلفزيوني وسينمائي أميركي الأسبوع الفائت إضراباً يُضاف إلى ذلك الذي ينفذه كتّاب السيناريو منذ أسابيع، وتتسبب هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاماً.