اللقاء الوطني الفلسطيني هدفه توحيد الصف.. تفاصيل

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل انطلاق اللقاء الوطني الفلسطيني تمهيدًا لانعقاد اجتماع أمناء الفصائل في القاهرة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن هناك رغبة كبيرة في المشاركة في اللقاء الوطني الفلسطيني، مشيرة إلى أن الرسائل التي ستصدر عن هذا الاجتماع ستكون مسموعة من كافة الفصائل التي شاركت في هذا اللقاء.

وأضافت أن اللقاء الوطني الفلسطيني يأتي في إطار دعم المصلحة الفلسطينية ودعم لقاء القاهرة المرتقب في نهاية هذا الشهر، مؤكدة أنه كانت هناك مشاركة واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في اللقاء الوطني.

وتابعت: "المجتمعون في اللقاء الوطني طالبوا بضرورة العودة لوحدة الصف الوطني الفلسطيني؛ لتجنب الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجنب زيادة الاستيطان والاغتيالات".

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت العديد من الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، وكل ذلك دفع الفلسطينيون إلى إعادة توحيد الصف مرة أخرى.

وضع قاعدة أساسية

واستكملت: "اللقاء أيضًا تضمن المطالبة بضرورة تشكيل وحدة وطنية فلسطينية تضم الفصائل الفلسطينية كافة وأيضًا شخصيات وطنية وكفاءات علمية من كل المجتمع؛ لوضع قاعدة أساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".