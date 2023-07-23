خبراء التعليم:

تطوير تقنيات وأدوات تعليمية مبتكرة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب

ضرورة توفير فرص التدريب العملي والتعاون مع الشركات في الجامعات

تعد التكنولوجيا والابتكار من أهم العوامل التي تؤثر على جودة التعليم وفرص الطلاب للنجاح في المستقبل، وتعمل العديد من الجامعات حول العالم على تبني التكنولوجيا والابتكار في التعليم الجامعي لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب.

في هذا الصدد، أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق ، أن العديد من الجامعات قامت بتطوير تقنيات وأدوات تعليمية مبتكرة، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتعليم عن بعد، وذلك لتعزيز تفاعل الطلاب مع المحتوى الدراسي وتحسين فهمهم للمواد الدراسية.

وأشار عميد تربية عين شمس السابق خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلي الجامعات تركز على تعزيز مهارات الطلاب التي يحتاجونها في سوق العمل، من خلال توفير فرص التدريب العملي والتعلم عن طريق المشاريع العملية والتعاون مع الشركات والمؤسسات.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا والابتكار يعد في التعليم الجامعي جزءًا أساسيًا من تحقيق أهداف التعليم الحديث، والتي تتضمن تعزيز التفكير النقدي والإبداع والتعلم المستمر، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على جودة التعليم ويساعد الطلاب في تحقيق أهدافهم المهنية والشخصية في المستقبل.

وتابع ابو العينين أن من المتوقع أن تستمر الجامعات في تبني التكنولوجيا والابتكار في التعليم الجامعي في المستقبل، مما سيساهم في تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الطلاب للنجاح والتفوق.



ومن جانبه قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أنه يمكن للطلاب الاستفادة بشكل كبير من فرص التدريب العملي والتعاون مع الشركات في الجامعات، وذلك بالطبع بجانب الدراسة النظرية التقليدية. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن للطلاب الاستفادة من هذه الفرص:

1. التدريب الصيفي: بعض الشركات تقدم فرص التدريب الصيفي للطلاب، ويمكن للطلاب الحصول على تدريب عملي في مجالات مختلفة من المؤسسة وكسب الخبرة العملية.

2. البرامج التدريبية المتداخلة: يمكن للجامعات العمل على توفير برامج تدريبية متداخلة مع الشركات، حيث يتمكن الطلاب من العمل على مشاريع معينة في إطار معين يتم تحديده بالتعاون مع الشركة.

3. الأنشطة الطلابية والمسابقات: يمكن للطلاب المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والمسابقات التي تقدمها الشركات، والتي قد تتضمن تحديات تطوير التطبيقات الجديدة أو التصميم أو الابتكار.

4. المشاريع البحثية: يمكن للطلاب العمل على مشاريع بحثية مع الشركات، وهذا يمنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم البحثية والعملية في مجالات مختلفة.

5. الشراكات الأكاديمية مع الشركات: يمكن للجامعات العمل على تطوير شراكات أكاديمية مع الشركات، وهذا يمنح الطلاب فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمنتجات المستخدمة في الصناعة.

من خلال هذه الفرص، يمكن للطلاب الاستفادة من تجربة عملية حقيقية وكسب المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل، كما يمكن لهم بناء شبكات اتصال وعلاقات مع الشركات والمؤسسات في مجالات مختلفة.



وفي ذات السياق أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج ،أنه يمكن للطلاب الحصول على فرص عمل بعد التدريب العملي مع الشركات. فالتدريب العملي يمكن أن يساعد الطلاب في تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل وبناء شبكات اتصال وعلاقات في مجالات مختلفة، مما يزيد من فرصهم للحصول على وظائف جيدة في المستقبل.

وأوضح أن بعض الشركات توفر فرص العمل للطلاب الذين يقومون بالتدريب العملي معها، ويتم اختيار الطلاب الذين يتم تعيينهم بناءً على أدائهم خلال فترة التدريب والمهارات التي يمتلكونها. وقد تكون هذه الفرص الوظيفية على شكل وظائف دائمة أو عقود لمشاريع معينة أو تدريبات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب استخدام الخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب العملي في الشركات، وإضافتها إلى سيرهم الذاتية وموادهم الدراسية، مما يزيد من فرصهم للحصول على وظائف مناسبة في المستقبل.

ولذلك، يجب على الطلاب الاستغلال الكامل لفرص التدريب العملي والتعاون مع الشركات لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم للحصول على فرص عمل في المستقبل.