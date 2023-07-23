عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء التعليم.. تطوير تقنيات وأدوات تعليمية مبتكرة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب.. ضرورة توفير فرص التدريب العملي والتعاون مع الشركات في الجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

خبراء التعليم:

تطوير تقنيات وأدوات تعليمية مبتكرة  لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب

ضرورة توفير فرص التدريب العملي والتعاون مع الشركات في الجامعات

 

تعد التكنولوجيا والابتكار من أهم العوامل التي تؤثر على جودة التعليم وفرص الطلاب للنجاح في المستقبل، وتعمل العديد من الجامعات حول العالم على تبني التكنولوجيا والابتكار في التعليم الجامعي لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب.

في هذا الصدد، أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق ، أن  العديد من الجامعات قامت  بتطوير تقنيات وأدوات تعليمية مبتكرة، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتعليم عن بعد، وذلك لتعزيز تفاعل الطلاب مع المحتوى الدراسي وتحسين فهمهم للمواد الدراسية.

وأشار عميد تربية عين شمس السابق خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلي الجامعات تركز  على تعزيز مهارات الطلاب التي يحتاجونها في سوق العمل، من خلال توفير فرص التدريب العملي والتعلم عن طريق المشاريع العملية والتعاون مع الشركات والمؤسسات.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا والابتكار يعد في التعليم الجامعي جزءًا أساسيًا من تحقيق أهداف التعليم الحديث، والتي تتضمن تعزيز التفكير النقدي والإبداع والتعلم المستمر، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على جودة التعليم ويساعد الطلاب في تحقيق أهدافهم المهنية والشخصية في المستقبل.

وتابع ابو العينين أن من المتوقع أن تستمر الجامعات في تبني التكنولوجيا والابتكار في التعليم الجامعي في المستقبل، مما سيساهم في تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الطلاب للنجاح والتفوق.

txt

اخبار التعليم… تنسيق الجامعات ٢٠٢٣اليوم .. فنون تطبيقية حلوان تتابع اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة… طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تبتكر مشروع تخرج لمساعدة مرضي ضمور العضلات

txt

حقوق القاهرة تغلق باب الالتماس على النتائج الكترونيا

txt

جامعة عين شمس: اليوم آخر موعد لاختيار عميد الدراسات العليا والبحوث البيئية

txt

أخبار التعليم.. توقعات القبول بكليات الطب 2023 والتعليم تحذر من نصب شاومينج بإعلان نتيجة الثانوية العامة

txt

لو مجبتش درجات عالية.. كليات تقبل مجموعا منخفضا وتناسب سوق العمل

txt

كليات وبرامج حديثة في تنسيق الجامعات 2023

txt

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة | نصائح لهؤلاء الطلاب .. كليات وبرامج حديثة في تنسيق الجامعات 2023

txt

365 درجة حد أدنى.. توقعات القبول بـ كليات الطب في تنسيق الجامعات 2023

txt

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. نصائح لهؤلاء الطلاب

txt

نتيجة حقوق عين شمس عبر هذا الرابط .. وتعليمات لغير مسددي للمصروفات


ومن جانبه قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أنه يمكن للطلاب الاستفادة بشكل كبير من فرص التدريب العملي والتعاون مع الشركات في الجامعات، وذلك بالطبع بجانب الدراسة النظرية التقليدية. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن للطلاب الاستفادة من هذه الفرص:

1. التدريب الصيفي: بعض الشركات تقدم فرص التدريب الصيفي للطلاب، ويمكن للطلاب الحصول على تدريب عملي في مجالات مختلفة من المؤسسة وكسب الخبرة العملية.

2. البرامج التدريبية المتداخلة: يمكن للجامعات العمل على توفير برامج تدريبية متداخلة مع الشركات، حيث يتمكن الطلاب من العمل على مشاريع معينة في إطار معين يتم تحديده بالتعاون مع الشركة.

3. الأنشطة الطلابية والمسابقات: يمكن للطلاب المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والمسابقات التي تقدمها الشركات، والتي قد تتضمن تحديات تطوير التطبيقات الجديدة أو التصميم أو الابتكار.

4. المشاريع البحثية: يمكن للطلاب العمل على مشاريع بحثية مع الشركات، وهذا يمنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم البحثية والعملية في مجالات مختلفة.

5. الشراكات الأكاديمية مع الشركات: يمكن للجامعات العمل على تطوير شراكات أكاديمية مع الشركات، وهذا يمنح الطلاب فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمنتجات المستخدمة في الصناعة.

من خلال هذه الفرص، يمكن للطلاب الاستفادة من تجربة عملية حقيقية وكسب المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل، كما يمكن لهم بناء شبكات اتصال وعلاقات مع الشركات والمؤسسات في مجالات مختلفة.


وفي ذات السياق أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج ،أنه  يمكن للطلاب الحصول على فرص عمل بعد التدريب العملي مع الشركات. فالتدريب العملي يمكن أن يساعد الطلاب في تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل وبناء شبكات اتصال وعلاقات في مجالات مختلفة، مما يزيد من فرصهم للحصول على وظائف جيدة في المستقبل.

وأوضح أن بعض الشركات توفر فرص العمل للطلاب الذين يقومون بالتدريب العملي معها، ويتم اختيار الطلاب الذين يتم تعيينهم بناءً على أدائهم خلال فترة التدريب والمهارات التي يمتلكونها. وقد تكون هذه الفرص الوظيفية على شكل وظائف دائمة أو عقود لمشاريع معينة أو تدريبات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب استخدام الخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب العملي في الشركات، وإضافتها إلى سيرهم الذاتية وموادهم الدراسية، مما يزيد من فرصهم للحصول على وظائف مناسبة في المستقبل.

ولذلك، يجب على الطلاب الاستغلال الكامل لفرص التدريب العملي والتعاون مع الشركات لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم للحصول على فرص عمل في المستقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للمواطنين.. الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجه الحارة |تفاصيل

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

عاجل .. نقل نجم بيراميدز للمستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

طلعوه سكران وهو في القاهرة.. الفنان كريم عبد الخالق يُبرئ إمام عاشور

ترشيحاتنا

الجارديان تصف بوتين بالـ "بعبع".. وتحرض الروس ضده

لميس الحديدي تفجّر مفاجأة مدوية عن استمرار الموجة الحارة

كامل الوزير: شركة تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس تدير قطار النوم

حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه.. الإفتاء تجيب

ابن شقيقة محمود أبو الفتح.. وفاة الكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي

جديد سد النهضة.. خبير يكشف تطورات التخزين الرابع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر ثقافة السلام يحتفل بذكرى ثورة يوليو |صور

ظهور كرة نارية في سماء 6 ولايات أمريكية يثير خوف المواطنين.. تفاصيل

صدمة للمواطنين.. الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجه الحارة |تفاصيل

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على فوائد مشروب الليمون بالنعناع

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ