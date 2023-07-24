خلي بالكم.. ترك الأطفال أمام الشاشات يسبب لهم كوارث صحية

في عصرنا هذا قد يكون من الصعب جعل الأطفال يتجنبون قضاء وقت طويل أمام الشاشات سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو الموبايل، مما يؤثر بشكل كبير علي العين ويسبب ضعف النظر أو الآلام والإحمرار والجفاف غيرها من الأمراض المتعلقة بالعين، حيث أصبح من الأسباب المهمة في عصرنا الحالي للإصابة بأمراض العين الكمبيوتر والجلوس أمام شاشته لفترات طويلة، ومع زيادة استخدام شاشات الهواتف المحمولة والتلفاز والأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية ، ازدادت أيضًا إمكانية مواجهة مشاكل الرؤية.

في هذا التقرير، نتعرف على مخاطر الجلوس ساعات طويلة امام الشاشات الالكترونية علي الاطفال وفقا لموقع Psypost.



وبحسب دراسة حديثة أُجريت بجامعة جالكوري بكندا، فإن تعرض الأطفال للشاشات أوقاتا طويلة، يعتبر شديد الخطورة عليهم، خاصة من سن سنتين إلى خمس سنوات، وهي المرحلة المصاحبة لعملية تطور الدماغ، حيث تتأثر خلايا المخ بطول فترة الاستخدام، كما تؤدي لضعف المهارات اللغوية والتعلم، وتضعف حصيلته اللغوية، مما قد يفقده القدرة على الكلام في كثير من الأحيان.

وكشف الباحثون عن نتيجة ملحوظة وهى أن التعرض المطول لشاشات الأجهزة الذكية، مثل الهواتف المحمولة مرتبط بخطر الإصابة بقصر النظر بنسبة 30% تقريبًا ، بالإضافة إلى ذلك ، عندما تم الجمع بين الاستخدام المفرط للكمبيوتر ووقت الشاشة الطويل ، تصاعدت المخاطر إلى ما يقرب من 80%.



مخاطر الشاشات علي العين:

⁃ الابتعاد عن الشاشات بمسافة مناسبة يقلل من مخاطر التعرض للشاشات، فإذا كنت قريب بقدر كبير للشاشة ستقوم عيناك بالضغط على العصب البصري للحفاظ على التركيز المطلوب لإنجاز المهام

⁃ ينصح الخبراء الأشخاص البالغين أن لا تزيد مدة الجلوس أمام شاشات التلفزيون لمدة ثماني ساعات للعمل وساعتين لقضاء وقت الفراغ ،ومع ذلك أعرب خبراء في تنمية الطفل عن قلقهم بشأن عدد الساعات التي يقضيها الأطفال الصغار على الأجهزة الرقمية.

⁃ متلازمة الشاشة الإلكترونية من الأمراض التي يمكن أن تُصيب طفلك جراء التعرض للشاشات، وتؤدي تلك المتلازمة إلى زيادة الضغط على المخ

⁃ يؤدي إلى خلل في النُظم البيولوجية، ومن ثم خلل في الجهاز العصبي للأطفال؛ وتشمل أعراضها عادةً: ضعف التركيز، والعصبية والسلوك العدواني،

⁃ كما أن الأطفال المُصابين بها يشعرون بالإحباط والبكاء والغضب بسهولة، ويقل مستواهم التعليمي.

⁃ الأشعة الصادرة عن الموبايل تتمثل في الأشعة السينية والأشعة الكهرومغناطيسية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، والتي تؤدي إلى نقص هرمون الميلاتونين؛ ما يؤثر على مناعة الجسم.

⁃ أشعة الكمبيوتر تؤثر على الناقلات العصبية، وهذا يؤدي إلى التقليل من القدرة على التركيز؛ ما يؤثر على الأنشطة التي يقوم بها الإنسان.

⁃ ضعف النظر نتيجة التعرض إلى الإضاءة المستمرة.

أثناء الجلوس امام التلفاز قد لا ترمش العين؛ ما يتسبب لها في الإصابة بالجفاف.