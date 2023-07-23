«أم الدنيا» لا تتأخر عن الأشقاء.. 75 عاماً دعمًا مستمرًا من مصر للفلسطينيين

الدولة المصرية قيادة وشعباً لها موقف ثابت من القضية الفلسطينية يتمثل في دعم الدولة الوطنية واستقرارها، وبذل كافة جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين بما في ذلك عبر مواصلة العمل الحثيث نحو توحيد الصف الفلسطيني ودفعهم نحو التوافق على رؤية وطنية موحدة.

مؤتمر فصائل فلسطين بالقاهرة

ولم تتأخر مصر أبدا عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتواصل جهودها لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المحدد إقامته في القاهرة الأحد المقبل.

والتقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، مساء أمس السبت وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة جميل مزهر نائب الأمين العام، حيث تم استعراض موقف الجبهة من التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وأهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد وفد الجبهة تقديره لجهود مصر ودعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودورها المتواصل في السعي لإنهاء الانقسام.

من جانبه استعرض رئيس المخابرات المصرية مواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطيني، والإجراءات التي تقوم بها للتخفيف من معاناته، وحرصها على إنجاح اجتماع الأمناء العامين، مؤكدا أن مصر ستقدّم كل التسهيلات لتحقيق ذلك.

وكان قد أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أن مؤتمر الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في القاهرة، نهاية الشهر الجاري، سيناقش تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأشار الأحمد إلى أن الرئيس محمود عباس، أوكله بالاتصال بالإخوة المصريين لتحديد موعد المؤتمر، وتم التنسيق معهم في إرسال الدعوات لجميع الأطراف الفلسطينية المؤيدة لحضور المؤتمر، مؤكدًا أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتفق عليها، وبرنامج منظمة التحرير وإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، ويجب أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الفصائل التي توافق على ذلك، لتبدأ هذه الحكومة بتنفيذ ما سبق التوقيع عليه لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

دور مصر في دعم فلسطين

وكان لمصر دور بارز في دعم القضية الفلسطينية سياسياً أو اقتصادياً، فـ على الصعيد السياسي والدبلوماسي، كثفت مصر من جهودها واتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل فى غزة، والبناء على ذلك بتفعيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والدفع نحو إطلاق مبادرة سياسية تساعد فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين، لتمهيد الأرضية لإجراء الانتخابات، وحشدت مصر الجهود الإقليمية والدولية، لتحقيق استجابة إنسانية فورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر "القدس" رفيع المستوى، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تأكيدا على الدور المصري التاريخي الداعم لحقوق الفلسطينيين، أكد الرئيس في كلمته أن القدس كانت عبر التاريخ عنواناً للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم، وإنه لمن المؤسف أن هذا "الصمود" أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.



وتؤكد مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية على موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وتمسكها بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين، والتحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وترعى الدولة المصرية عددا من الملفات الفلسطينية الهامة أبرزها المصالحة وملف تبادل الأسرى والتوسط للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، وتحرص مصر على التحرك فيما يحقق الصالح الفلسطيني بعيدا عن أعين وسائل الإعلام حرصا من الدولة المصرية على إنجاح أي تحركات تتعلق بالملف الفلسطيني بعيدا عن المقامرة أو المزايدة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو ما يدفع الأشقاء للتأكيد على تمسكهم بالدور المصري في أيا من الملفات التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين.

من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية ، إن مصر كان لها دور بارز في القضايا العربية والدولية وتحركاتها لا تكون إلا لخدمة العرب، حيث إن الدائرة العربية شكلت إحدى الدوائر الأساسية في السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي وأولت مصر الاهتمام بعلاقاتها العربية من خلال مسارين الأول وهو تنقية الأجواء العربية وبلورة المواقف العربية من أجل إيجاد موقف عربي موحد إزاء التحديات الداخلية والخارجية.



وأضاف الرقي، أنه لا يمكن ذكر القضية الفلسطينية دون اسم مصر، التي حملت على عاتقها القضية الفلسطينية منذ احتلال أراضيها عام 1948 حتى الآن، فلا أحد ينسى دور مصر العسكري والدبلوماسي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، من بينها تدخل مصر لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإرسال مساعدات إنسانية للأشقاء في قطاع غزة باعتبارها الشقيقة الكبرى والأقرب لفلسطين.

وتابع: أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يكن وليد اللحظة، فعبر التاريخ كانت ومازالت وستبقى مصر الوفية للشعب الفلسطينى وقضيته، مستشهدا بما حدث خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.