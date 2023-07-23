عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية .. كشف غموض جثة شخص في حالة تعفن وسط الزراعات بمنطقة الاستاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، من كشف ملابسات العثور على جثة شخص في حالة تعفن وسط الزراعات بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية ويرجح أنه متوفى منذ 3 أيام، وتبين أنه متسول، وأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

رئيس جامعة طنطا: إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في وسط الزراعات بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، و انتقل الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث قسم أول طنطا إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة شخص في حالة تعفن، وتم تحديد هويه المتوفى، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابس ممزقة، كما تبين خلو الجثة من الإصابات الظاهرية.

أمن الغربية يحرر 161مخالفة لقائدي السيارات والمركبات

ودلت التحريات، إلى أن المتوفى متسول، وفارق الحياة دون وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية منذ 3 أيام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام  بطنطا وندب  الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية والتصريح بالدفن.

الأجهزة الأمنية بالغربية أجهزة الأمنية الصفة التشريحية العثور على جثة القائمة النهائية بالعثور على جثة أحد الأشخاص هبوط حاد في الدورة الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

ممنوع الاقتراب.. بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي

موضوعات متعلقة

أمن الغربية يضبط 20 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة

ترشيحاتنا

اخيرا .. تعرف على سعر هيونداي فيرنا الجديدة كليا موديل 2023

طلعوه سكران وهو في القاهرة.. الفنان كريم عبد الخالق يُبرئ إمام عاشور

مزيدا من التقدم والرقي والنماء.. سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

انكسار درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس.. فيديو

الجمع بين معاشين ابرزها.. مزايا بالجملة لذوي الهمم بعد حملة وزارة التضامن

من يفوز في الحرب؟ .. مقارنة بالأرقام بين الجيش الصيني والتايواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم لا يصدق| كم طن ذهب اشتراها المصريون خلال 2022 ؟

بالتايجر الجرئ.. نادين نجيم تثير الجدل باطلالة ملفتة

لهذا السبب.. نشطاء مناخ يخاطرون بحياتهم فوق نصب تذكاري في اسكتلندا..فيديو

خبير آثار يطالب بتوثيق معطيات ثورة يوليو وتقديمها للتسجيل تراثا لامادي باليونسكو

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ