الغربية .. كشف غموض جثة شخص في حالة تعفن وسط الزراعات بمنطقة الاستاد

تمكنت مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، من كشف ملابسات العثور على جثة شخص في حالة تعفن وسط الزراعات بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية ويرجح أنه متوفى منذ 3 أيام، وتبين أنه متسول، وأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في وسط الزراعات بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، و انتقل الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث قسم أول طنطا إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة شخص في حالة تعفن، وتم تحديد هويه المتوفى، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابس ممزقة، كما تبين خلو الجثة من الإصابات الظاهرية.

ودلت التحريات، إلى أن المتوفى متسول، وفارق الحياة دون وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية منذ 3 أيام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية والتصريح بالدفن.