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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن مواصلة الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه سيكون لدي القوات المسلحة الأوكرانية وقت كاف لمواصلة الهجوم المضاد حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيان له: "ربما تكون هناك استراحة قصيرة من الهجوم المضاد في الشتاء ليعود الزخم العسكري في فصل الربيع".

وفي وقت سابق، قال قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني، ألكسندر سيرسكي، إن الجيش الروسي متفوق في العدد والعتاد، خاصة في سلاح الجو والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية.

وأكد سيرسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “المشكلة الأساسية التي تواجه الجيوش عموما هي عدم كفاية القوات أو الأسلحة أو الذخيرة”.

وأضاف: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا لأن مساحة المواجهة شاسعة جدا، ويتم القتال في اتجاهات مختلفة".

وتابع قائلا: "لا يمكن الاستهانة بالجيش الروسي، حيث يتفوق طبعا في العدد، وفي سلاح الجو والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية".

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