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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاة من محافظة الخليل

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فتاة فلسطينية من قرية دير رازح في دورا، جنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر أمنية، لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة سوزان سمير عمرو أثناء تواجدها بالقرب من معسكر المجنونة المقام على أراضي البلدة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الأحد، بإصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين وسط القرية شهدت إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط على المواطنين ومنازلهم ، وأدت إلى إصابة الشابين. 

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