تنشيط السياحة: مصر على طريق الوصول إلى 15 مليون سائح

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مصر تشهد موسم سياحي تاريخي، معقبًا على توقعات موقع "traveloffpath" بوصول عدد السياح إلى 15 مليون هذا العام.



وقال عمرو القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"، مصر تستحق الوصول لهذا العدد وأكثر من من ذلك بكثير.

مصر على الطريق الصحيح



وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن كل مواقع السفر العالمية تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح للوصول لأول مرة لـ 15 مليون سائح ، مشددًا على أن مصر تتمتع بالأمان والأمان الصحي، بجانب المنشآت السياحية والبنية الأساسية الجيدة.