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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وشه حلو .. خالد الغندور يسخر من هزيمة الأهلي

صدى البلد

نشر الاعلامي خالد الغندور مقطع فيديو وهو يضحك من خلال حسابه الشخصي فيس بوك.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"سبحان الله وشه حلو من ساعة ما جه تعادل مع الحرس و هزيمة بالثلاثة من بيراميدز لأول مرة في التاريخ ".

 

ونجح بيراميدز في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة ويحرم المارد الأحمر من تحقيق رقم قياسى بالدوري بلا هزيمة، في المباراة التى اقيمت على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.

وسجل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 38.

وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لـ محمد الشناوي تسكن شباك الأهلي على الفور في الدقيقة 78.

وسجل مصطفي فتحي الهدف الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الوقت القاتل.

وبدأ بيراميدز المباراة بغلق المساحات أمام أطراف النادي الأهلي وأعتمد على المرتدات عن طريق مصطفي فتحي وإبراهيم عادل.

ومنع القائم الأيمن هدفا محققا لنادي بيراميدز من تسديدة صاروخية عن طريق محمود صابر في الدقيقة 16.

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