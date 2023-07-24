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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عقب استيلاء والده على كل فروع مطاعمه.. الشيف بوراك يبدأ من الصفر|فيديو

الشيف التركي الشهير
الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير

أثار الشيف التركي بوراك موجة واسعة من الجدل عقب إعلانه رفعه دعوى قضائية ضد والده بعد أن استولى على سلسلة مطاعمه الشهيرة بتركيا ثم عاد بعد فترة وأعلن عن بدء مسيرته المهنية من جديد بمفرده ومن الصفر .

الشيف بوراك التركي يبدأ من الصفر

أثار مقطع فيديو للشيف التركي  الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak،  الكثير من الجدل بمقطع فيديو له أثار الكثير من الجدل حيث ظهر الشيف بوراك في مقطع الفيديو وهو يثير الجدل بإعلانه عن رفع دعوى قضائية ضد والده بسبب بيع والده لحقوق ملكية اسمه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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