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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف موقف المعارين بالزمالك من المشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

 

كشف أحمد حسام ميدو، موقف بعض اللاعبين من المشاركة مع الزمالك في مباريات البطولة العربية.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك طلب البطاقة الدولية ليوسف أوباما، وإن شاء الله تصل قبل أول مباراة من البطولة العربية".


وأضاف: "محمود علاء مُصاب وخارج البطولة العربية، ولن يشارك بسبب الإصابة فقط" 
وعن أحمد أيمن منصور قال: "أحمد أيمن منصور راجع الزمالك بعقد جديد وبالتالي يجب أن يتم قيده من جديد، وبالتالي قيده يتطلب حل أزمة القيد، وهذه الإجراءات سوف تستغرق وقتا ونسبة مشاركة اللاعب في أول مباراة للزمالك بالبطولة العربية ضئيلة جدا".


واختتم: "الجانب الفني فيما يخص الصفقات الجديدة للزمالك ملف مقفول، الجميع داخل الزمالك يعمل بقوة لإنهاء أزمة القيد، والزمالك بالفعل أنهى اتفاقاته مع اللاعبين الجدد، والكل في الزمالك يعمل على قدم وساق، الملف الفني مغلق".

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